555 Tage „Funkstille“ sind genug

Die Katze ist aus dem Sack. Gemeint ist, dass aus artenschutzrechtlicher Sicht enorme Vorbehalte gegen West und Mitte bestehen. Erstmals hat das RP dies erklärt, nachdem es zuvor aus allen Ecken des „Flurfunks“ durchgedrungen war.

Nach 555 Tagen ist dies in Sachen „B 30 neu Umfahrung Meckenbeuren“ die erste wirkliche Neuigkeit aus Tübingen. Vor 555 Tagen, im November 2016, waren in Brochenzells Halle die Verkehrszahlen für die Varianten vorgestellt worden. Am Montag nun erfuhren vier Personen den aktuellen Stand, was am Dienstag in einer Pressemitteilung verkündet wurde. Herauslesen lässt sich aus dieser, dass ein großes Fragezeichen hinter den Trassen West und Mitte steht.

Was ist passiert, dass es 555 Tage gedauert hat – 555 Tage, die gleichsam für eine bedauerliche Abkehr von einer transparenteren Öffentlichkeitspolitik stehen. Mit der war Tübingen offensiv angetreten, hatte den Dialog mit den Bürgern angekündigt, sich mit Bürgerinitiativen getroffen, Vertreter in den Lenkungsausschuss eingeladen und im Herbst 2015 eine Bürgerbefragung eingeschoben, die einen weiteren Aufschub des Verfahrens bedeutete. Was aber akzeptiert wurde, da es die Belange der Menschen hier vor Ort zu berücksichtigen schien.

Alles für die Katz?

Ein mehr als schaler Nachgeschmack bleibt. Wenn die artenschutzrechtlichen „Verbotstatbestände“ gegen West und Mitte tatsächlich so stark sind, wie sie nun angedeutet werden, dann sind sie das auch 2015 und 2016 und 2017 schon gewesen. Dann hätte dies als Priorisierung damals auf den Tisch gehört – und nicht kurz vor Ende eines Verfahrens.

In den 555 Tagen ging es sicher auch darum, in internen Absprachen rechtliche Fragen soweit abzuklären, dass sie hieb- und stichfest sind. Was der Verantwortung gerecht wird und nachvollziehbar ist. Nur: Solches hätte sich vermitteln lassen, ohne in 555 Tage „Funkstille“ zu münden. Die hat nämlich bei den Menschen vor Ort zu Gefühlen der Verunsicherung, Frustration und Ohnmacht geführt.

Das kann niemand gewollt, allenfalls in Kauf genommen haben.

So schwer es in dieser Gemütslage fällt, den Blick vorauszurichten und an konstruktiven Lösungen zu arbeiten – es gibt keinen anderen Weg, damit eine Umfahrung Meckenbeurens irgendwann einmal kommt. Und diese 555 Tage zur Randnotiz werden.