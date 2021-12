55-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

Auf der B 31 bei Kressbronn hat es am Sonntag gegen 9 Uhr gekracht. Ein 55 Jahre alter Citroen-Fahrer, der in Richtung Lindau unterwegs war, verlor laut Polizeibericht aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte wuchtig gegen zwei am Straßenrand stehende Verkehrsschilder. Er sowie seine 65 und 68 Jahre alten Mitfahrer, die sich bei der Kollision leicht verletzten, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden, der an den Verkehrstafeln und an dem Auto entstand, wird von der Polizei auf insgesamt etwa 10 000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße kurzzeitig zu Behinderungen.