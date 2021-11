55-Jähriger fälscht PCR-Test und fliegt auf

Ohne entsprechenden Nachweis wollte ein 55-Jähriger am Mittwoch an Vereinsaktivitäten teilnehmen. Am Abend ging er zum Treffen seines Vereins in einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis. Die Mitglieder kommen regelmäßig zusammen und müssen aktuell einen Nachweis über 3G+ mitbringen.

Der Mann ist laut Polizei weder geimpft noch genesen, musste also eigentlich einen Nachweis über ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Das tat er auch - jedoch handelte es sich dabei um eine Fälschung.

Wie die Polizei bei ihrer Ermittlung herausfand, hatte der Mann ein unechtes Zertifikat aus dem Internet heruntergeladen. Das Zertifikat sollte seinen negativen Test bestätigen. Er zeigte es beim Verantwortlichen vor. Der aber erkannte die Fälschung und verständigte die Polizei. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Infektionsschutzgesetz sieht für einen solchen Verstoß bis zu einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafe vor.