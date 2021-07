540 000 Euro für zwei Lindauer Stadtteile

Lindau/München (lz) - Die Städtebauförderung unterstützt Städte, Märkte und Gemeinden bei der Erstellung von Konzepten und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung, Stärkung und Revitalisierung ihrer Zentren und Quartiere. Dieses Jahr erhalten 68 Städte und Gemeinden in Schwaben Fördermittel von Bund und Land in Höhe von mehr als 28 Millionen Euro. Für die Lindauer Inselstadt sind laut Liste des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 180 000 Euro eingeplant, für Lindau-Reutin 360 000 Euro, macht zusammen 540 000 Euro.

„Gerade nach der begegnungsarmen Zeit sind lebendige Ortszentren in denen man sich gerne aufhält von zentraler Bedeutung. Eine soziale und nachhaltige Stadtentwicklung kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute“, wird Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer in einer Pressemitteilung zitiert.

Dank der Städtebauförderungsmittel könne die Stadt Lindau im Stadtteil Reutin die Vorbereitungen für die Umstrukturierung des Bahnhofsareals mit dem Berliner Platz starten. Ausgangspunkt für die anstehenden strukturellen Veränderungen sei der im Dezember 2020 eröffnete neue Fernbahnhalt in Lindau-Reutin. „Mit der Umnutzung ehemaliger Gleisanlagen eröffnen sich Potenziale für neue städtebauliche Projekte auf innerörtlichen Flächen“, heißt es in der Mitteilung aus dem Ministerium weiter.

Die Stadt Krumbach (Landkreis Günzburg) bereitet die Gestaltung des Umfeldes am Bürgerhaus an der Heinrich-von-Sinz-Straße vor. Das Quartiersmanagement sowie das kommunale Förderprogramm für private Sanierungsmaßnahmen werden als wichtige Elemente der Stadtsanierung weiterhin unterstützt. Die Stadt Augsburg wird die Karolinenstraße in der Innenstadt sanieren. Weiterhin schreiten die Arbeiten an der Mobilitätsdrehscheibe am Hauptbahnhof mit dem „Tunnel West“ sichtbar voran. Im Markt Babenhausen kann dieses Jahr mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln die Sanierung und der Umbau des Zehentstadels zum Kulturspeicher begonnen werden. Damit entsteht ein hochwertiges kulturelles Zentrum für die Bürgerinnen und Bürger, welches einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leistet.

Bundesminister Horst Seehofer: „Wir wollen, dass sich Städte und Gemeinden in ganz Deutschland zukunftsorientiert und nachhaltig weiterentwickeln. Deshalb fördert der Bund den Städtebau in diesem Jahr mit 900 Millionen Euro. Damit investieren wir in unsere Heimat.“

In Bayern werden in den drei Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ 581 Maßnahmen in 486 bayerischen Kommunen gefördert. Zusammen mit den Mitteln der Kommunen stehen mehr als 300 Millionen Euro für die Projekte zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger und örtliche Akteure können sich einbringen und sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg.

Förderschwerpunkte sind bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen, Erhaltung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds und des öffentlichen Raums. Die Programme leisten einen wertvollen Beitrag die Stadt- und Ortszentren zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur zu entwickeln. So können – Dank der Förderung – Stadtteiltreffs und Bürgerhäuser für gemeinsame Aktivitäten, Begegnung und Integration ebenso entstehen wie barrierefreie Plätze und Grünanlagen mit attraktiven Spiel- und Aufenthaltsflächen.