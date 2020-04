In Heudorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er durch eine 54-Jährige an der Kreuzung der Straßen am Kirchberg und am Talbach verursacht. Die um 15.30 Uhr von der Straße am Kirchberg kommende Autofahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Autofahrer, der die Straße am Talbach befuhr. Es kam zur Kollision, verletzt wurde niemand. Es Entstand Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro.