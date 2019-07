52 Titel für 20 Athleten

Die Bayerischen Meisterschaften der Masters wurden am vergangenen Wochenende vom Polizei SV Eichstätt im mittelfränkischen Pappenheim ausgetragen. Die Mannschaft des TSV 1850 Lindau stellte 20 Athleten. Leider zeigte sich das Wetter am ersten Wettkampftag von der eher rauhen Seite. Nieselregen, Landregen und Starkregenschauer, bei denen nur noch ein weißer Vorhang zu sehen war, wechselten den Tag über ab, was die Wassertemperatur in dem solarbeheizten Becken nicht anhob. Die nicht optimalen Bedingungen hielten die erfolgsgewohnten grün-weißen jedoch nicht davon ab, ihre Konkurrenz in Schach zu halten, heißt es in einer Mitteilung.

15 Siegerstaffeln aus Lindau

Dies gelang von der jüngsten Lindauer Starterin Alicia Preisegger, die mit Jahrgang 1999 gerade in der AK 20 starten darf, bis zum ältesten Routinier Fritz „Itze“ Ilgen in der AK 85: Alle sammelten bei ihren Einzel- und Staffelrennen Medaillen, so dass am Ende lediglich elf Strecken „unveredelt“ blieben. Insgesamt fuhr das Lindauer Team mit 52 bayerischen Meistertiteln, 14 Vizemeisterschaften und 13 Bronzemedaillen am Sonntagabend zurück an den See. Die Lindauer Staffeln standen 15-mal auf dem Siegertreppchen, wurden zweimal Vizemeister und einmal Dritter.

Bei den Einzelstartern konnten einige all ihre Starts in Siege verwandeln. Alfred Seeger (AK 75) stand bei sieben Starts siebenmal auf dem Treppchen, obwohl er, genauso wie Ossi Ilgen, letztmalig in dieser AK startet. Ilgen gewann sein einziges Einzelrennen über 50m Rücken. Sein Bruder Fritz „Itze“ Ilgen (AK 85), der sich derzeit für die WM im südkoreanischen Gwangju vorbereitet, zeigte sich in guter Frühform und siegte über seine fünf Strecken.

Über 100m und 50m Rücken nähert er sich bereits seinen im letzten Jahr aufgestellten Europarekorden. Wiedereinsteiger Paul Bieber (AK 35) steigerte seine Zeiten seit der Deutschen Meisterschaft deutlich und siegte dreimal, Mirko Bandlow (AK 40) stand bei zwei Starts zweimal ganz oben auf dem Treppchen. Vier Siege und einen zweiten Platz erschwamm sich Sandra Bandlow-Albrecht (AK 45), die diesen Wettkampf ebenso wie Ilgen zur Vorbereitung für die WM nutzte.

Jeweils drei Titel sicherten sich Violeta Mihut (AK 45) und Marc Pauli (AK 25), die beide durch hervorragende Zeiten begeistern konnten. Beate Schulz (AK 50), Susanne Schmid (AK 45) und Sabine Zeleny (AK 40) standen jeweils zweimal auf dem Treppchen ganz oben, wobei Zeleny über 100m Brust und Schmid über 800m Freistil sogar persönliche Bestleistungen schwammen. Einen Titel zur Gesamtbilanz steuerten die neu in die AK 45 gewechselte Miriam Bryxi bei ebenso wie Routinier Thomas Röhl (AK 60) über die kraftraubenden 200m Schmetterling und der nach 10-jähriger Wettkampfpause wieder einsteigende Holger König (AK 55), der mit überragenden Zeiten die Konkurrenz laut Mitteilung verblüffte.