52-Jähriger wird bei einem Arbeitsunfall bei Wolfegg von einem Wandelement eingeklemmt

Wolfegg (sz) - Bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Grimmenstein ist am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Nach der Fertigung eines hölzernen Wandelements sollte dieses mittels eines Krans angehoben und aufgestellt werden. Hierbei brach die Befestigung und der 52-Jährige wurde laut Polizeibericht von dem Element getroffen und darunter eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.