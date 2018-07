Noch am Dienstagabend ist der 51-jährige Kia-Fahrer an seinen schweren Unfallverletzungen gestorben, die er beim Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 32 vor der Ortschaft Staig erlitten hat (die SZ berichtete). Das teilte die Polizei gestern mit. Der Verunglückte befuhr am Dienstag gegen 15.35 Uhr mit seinem Auto die Bundesstraße 32 von Staig in Richtung Weingarten. Nur wenige Meter nach dem Ortsende von Staig prallte das Auto frontal gegen einen Sattelzug, der nach einem Fahrfehler auf das unbefestigte und schneebedeckte Bankett geriet, auf die Straße zurückfuhr und unmittelbar vor dem herannahenden Kia die komplette Straße blockierte. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem so schweren Zusammenstoß, dass sowohl das Auto als auch der Sattelzug über die Straße hinwegrutschten und auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Rad- und Gehweg liegenblieben. Während der 52-jährige Sattelzug-Lenker mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, kämpften die Notärzte, Sanitäter und Feuerwehrmänner rund eine halbe Stunde lang, den mit lebensgefährlichen Verletzungen eingeklemmten Kia-Fahrer aus seinem Autowrack zu befreien. In den frühen Abendstunden erlag der 51-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Unfallverletzungen. Das Unfallkommando des Polizeireviers Weingarten bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0751) 803 66 66.