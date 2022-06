Stetten am kalten Markt (sz) - Rund 5000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 18 Uhr in Stetten am klaten Markt entstanden. Der 41-jährige Lenker eines Kleinlasters befuhr die Friedensstraße und übersah an der Kreuzung mit der Hardtstraße den Audi einer vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.