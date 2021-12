5000 Euro für Caritas-Aktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die in Mühlheim ansässige Medagent GmbH nutzte ihre 2021 zum zehntelmal stattfindende GMP & Regulatory Affairs Tagung, um bei den Teilnehmer*innen einen Spendenaufruf für den im Jahr 2020 gegründeten Kinderfonds Hütchen zu initiieren. Die so gesammelten Spenden wurden durch die Firma verdoppelt, so dass Geschäftsführer Franz Menean den stolzen Spendenbetrag von 5.422,46 Euro verkünden konnte. „Wir freuen uns darüber, mit dem Kinderfonds Hütchen ein wichtiges soziales Projekt aus dem Landkreis zu fördern und Kinder und Jugendliche direkt vor Ort unterstützen zu können“ so Menean.

Marc Meßmer von der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, der den Kinderfonds hauptverantwortlich betreut, schaltete sich an den beiden Tagen digital hinzu, um die Inhalte des Fonds vorzustellen. „Die sehr großzügige Unterstützung gibt uns die Chance, noch mehr sozial benachteiligten Kindern aus Tuttlingen Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen“ so Meßmer.

Der Kinderfonds Hütchen setzt sich für die Förderung von Chancengleichheit und die Minderung von Kinderarmut für alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis Tuttlingen ein. Konkret werden Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Tuttlingen, die aus armen Familien stammen - Sozialhilfeempfänger oder Geringverdiener - unter anderem durch Einzelfallhilfen und soziale Projekte wie Schwimmkurse oder Leseförderprojekte unterstützt.