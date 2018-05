Ellwangen-Röhlingen (db) - Über 500 Oldtimer von Motorrädern über Autos, Traktoren bis zu Unimogs haben sich beim Treffen in Röhlingen von ihrer besten Seite gezeigt. Hier funkelte die Sonne auf dem frisch poliertem Lack eines Mercedes-Cabrios, dort tuckerten die Motoren der alten Traktoren.

Bereits zum achten Mal hat der Liederkranz das Oldtimertreffen bei der Sechtahalle organisiert. Es hat gehört zu den großen in der Region und hat einen sehr guten Ruf. Gäste und Aussteller kommen von weit her bis zum Wörthersee. Manch einer kommt schon am Tag vorher und schläft in seinem Oldtimer. Inzwischen hat das Oldtimertreffen fast schonVolksfestcharakter, Organisator Josef Beerhalter verglich die Atmosphäre mit der Ipfmesse.

Ein Lokomobil von 1910

Jedes Jahr gibt es ein besonderes Thema. Dieses Mal war es eine Sonderausstellung von Mercedes Benz mit vielen ausgefallenen Modellen. Zu den Unimog, Lastwagen, verschiedenen Autotypen und dem Truck gesellte sich als Highlight ein Lokomobil aus dem Jahre 1910, im Besitz von Christoph Fickel aus Gerolfingen. Ein weiteres besonderes Fahrzeug war ein Mercedes Typ Stuttgart von 1922 im Besitz von Georg Zinsmeister aus Lauchheim. Davon gibt es nur noch zehn Exemplare. Selten ist sicher auch das alte Feuerwehrauto, ein Aero Typ 18 von 1934, im Besitz von Roland Groß aus Trosselfingen. Im Foyer der Sechtahalle wurden Mini-Modellfahrzeuge im Massstab 1:87 gezeigt, alle voll funktionsfähig und fahrfähig.

Weil das Fest jedes Jahr größer wird, bekommt der Liederkranz inzwischen viel Unterstützung. In diesem Jahr halfen Ringer, Feuerwehr und Kirchengemeinde. Denn um die Mittagszeit traf ein besonderer Gast ein. Pater Sony, der neue Pfarrer von Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach, wurde im Oldtimer-Konvoi zum Treffen gefahren. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Halheimer Bauernkapelle.