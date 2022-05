50 Kilometer als Spendenlauf zugunsten der Ukrainehilfe – Start am Immenstaader Hafen

Immenstaad (sz) - Mit dem Benefizlauf am Samstag, 14. Mai, zwischen Immenstaad und Eigeltingen möchte der Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann aus Wahlwies Spenden für die Ukrainehilfe sammeln. Hierfür sucht er Mitstreiter, die ihn auf einer oder mehrere der insgesamt sechs Etappen begleiten.

Er weiß, wie es ist, Rennen zu gewinnen, auf dem Podest zu stehen und seine Bestzeiten zu verbessern. Am Samstag, 14. Mai, geht es für Berg-, Ultra- und Trailläufer Benedikt Hoffmann um etwas ganz anderes. Es geht darum, möglichst viele Laufinteressierte zu mobilisieren, die die Chance nutzen können, um einmal ein paar Kilometer mit dem Berglauf-Weltmeister gemeinsam zu laufen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun.

Wenn Benedikt Hoffmann am Samstag um 9 Uhr am Hafen in Immenstaad startet, dann liegen exakt 51,1 Kilometer vor ihm. Wer mitlaufen möchte, kann sich für eine oder auch mehrere Etappen zwischen fünf und zehn Kilometern entscheiden. Es gibt immer eine Startzeit am jeweiligen Beginn einer Etappe. Dabei verspricht der Ultraläufer, kein Renntempo anzuschlagen. Ganz im Gegenteil: „Es stehen das gemeinsame Lauferlebnis und der Benefizcharakter ganz klar im Vordergrund“, betont der 37-Jährige.

„Ich wollte einfach etwas tun, um das Leid in der Ukraine und für die Geflüchteten hier wenigstens ein bisschen zu lindern“, so Benedikt Hoffmann. „Als ich mit der Idee mit meinem Sponsor Volksbank Überlingen redete, waren die Verantwortlichen sofort begeistert.“

Für den Benefizlauf wurde extra eine Internetseite erstellt. Dort wird über die Aktion informiert. Beim Lauf am Samstag ab 9 Uhr,sind außerdem Livestreams direkt von der Strecke geplant, um die Menschen, die nicht mitlaufen können, an der Aktion teilhaben zu lassen. „Nach der Aktion wird selbstverständlich immer wieder darüber berichtet, wie und wo die Spenden eingesetzt werden“, betont Benedikt Hoffmann.

Der Läufer hofft, dass er von möglichst vielen Laufinteressierten begleitet wird, denn jeder absolvierte Kilometer zählt. Neben der Volksbank Überlingen haben sich bereits zahlreiche Firmen aus der Region bereit erklärt, sich an einer Kilometerpauschale zu beteiligen. Dadurch soll möglichst viel Geld für die Ukrainehilfe zusammenkommen. Neben den Firmen, die den Benefizlauf unterstützen, kann aber auch jeder einzelne, der helfen möchte, seine Spende überweisen.

Das Spendenkonto hat der FC 09 Überlingen extra für diese Aktion eingerichtet. Der Fußballverein unterstützt damit das Engagement seines Spielers Serghiy Kosar. Der Ukrainer kam 2017 nach Deutschland und hat zahlreiche Kontakte in die Ukraine und unterstützt in der Bodenseeregion sowohl Aktionsbündnisse als auch Geflüchtete als Dolmetscher und bei Behördengängen. Durch sein Netzwerk kann die Spendensumme des Benefizlaufes gezielt und ohne bürokratische Umwege eingesetzt werden. Es sollen damit zum einen Hilfsorganisationen in der Ukraine als auch Geflüchtete in der Bodenseeregion unterstützt werden.

Wer beim Volksbank BENEfiz Lauf mitlaufen möchte, kann an jedem Etappenstart einsteigen. Jeder Kilometer zählt. Der Benefizlauf ist keine Laufveranstaltung. Es gibt keine abgesperrten Strecken und es gilt die Straßenverkehrsordnung. Alle Teilnehmer laufen auf eigene Gefahr mit. Das Lauftempo beträgt ungefähr sechs Minuten pro Kilometer. Anmeldung per E-Mail bei benne.hoffmann@googlemail.com

Die Etappen

Etappe 1: Immenstaad Hafen bis Therme Meersburg, 8,35 km, Startzeit: 9 Uhr

Etappe 2: Therme Meersburg bis Unteruhldingen Hafen, 5,62 km, Startzeit: 9.50 Uhr

Etappe 3: Unteruhldingen Hafen bis Überlingen Bahnhof Therme, 9,71 km, Startzeit: 10.25 Uhr

Etappe 4: Überlingen Bahnhof Therme bis Ludwigshafen Zollhaus, 9,41 km, Startzeit: 11.25 Uhr

Etappe 5: Ludwigshafen Zollhaus bis Wahlwies Volksbank, 7,26 km, Startzeit: 12.21 Uhr

Etappe 6: Wahlwies Volksbank bis Eigeltingen Volksbank, 10,3 km, Startzeit: 13.05 Uhr

Ziel: Es wird damit gerechnet, dass Benedikt Hoffmann und seine Begleiter auf der Schlussetappe kurz nach 14 Uhr in Eigeltingen ankommen werden. Insgesamt wird der Berglauf-Weltmeister dann an diesem Tag 51,1 Kilometer zurückgelegt haben. Weitere Informationen und Livestreams vom Lauf gibt es im Internet unter: www.facebook.de/benefizlauf2022

Firmenspenden: Wer sich noch als Firma beim Volksbank-Benefizlauf beteiligen und pro absolvierten Netto-Kilometer aller Teilnehmer einen selbstbestimmten Betrag spenden möchte, kann sich noch bis Freitag, 13. Mai, per E-Mail wenden an: reiner.jaeckle@sk-one.de

Private Spender: Wer sich als Privatperson finanziell beteiligen möchte, kann eine beliebige Spende einzahlen. Bitte den Betrag unter dem Stichwort „Ukrainehilfe“ auf das eingerichtete Spendenkonto des FC Überlingen, DE89 6906 1800 0000 0953 03 bei der Volksbank Überlingen überweisen.