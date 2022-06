50 Jugendliche in Brochenzell und Kehlen gefirmt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Meckenbeuren - In vier Gottesdiensten haben in Brochenzell 23 Jugendliche und in Kehlen 27 Jugendliche das Sakrament der Firmung empfangen. Musikalisch wurde der Gottesdienst in Kehlen durch die Musikgruppe um die Familie Götz mit Ralf Berner begleitet. In Brochenzell sorgte die Schola unter der Leitung von Alexandra Neumann für den musikalischen Takt.

Auch in diesem Jahr war Pfarrer Josef Scherer vom Bischof beauftragt worden, in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren das Sakrament der Firmung zu spenden. In seiner Predigt stellte Pfarrer Scherer den Bezug zum Pfingstfest her, das an die Ausschüttung des heiligen Geistes auf die Apostel erinnern soll. Der Pfarrer appellierte an die Jugendlichen, ihr Leben und die Welt aus einem guten Geist heraus zu gestalten und dabei die Mitmenschen im Blick zu haben.

Die Firmlinge wurden in den letzten Monaten durch Weggottesdienste mit dem Dekanatsjugendseelsorger Konrad Krämer auf diesen Tag hingeführt. Der Firmweg in der Vorbereitung stand unter dem Motto „Gönn Dir Zeit, um mehr über Dich und Dein Leben zu erfahren und was Dein Leben braucht.“

In diesem Sinne wurden in der Seelsorgeeinheit Workshops angeboten. So hatte Leonie Zehrer einen Impuls zum Thema „Man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“ angeboten. Sabine Kösler organisierte den Besuch zu einem Lobpreisabend bei der Gemeinschaft Immanuel. Im Workshop „Heute mal für Andere“ stellten die Firmbewerber sakrale Gegenstände her. Der Erlös fließt dann in die Kinderstiftung Bodensee. Der Workshop „Auf deinen Spuren mit Gott“ bot einen erlebnispädagogischen Nachmittag.

Nach den Gottesdiensten sprach der Pfarrer einen großen Dank an die Musikgruppen aus, er dankte auch den Mitgliedern des Firmteams, welche die Jugendlichen auf dem Firmweg begleitet hatten. Die Gottesdienstbesucher bekräftigten dies dann mit großem Applaus.

Dem seelsorgeübergreifenden Firmteam gehörten an: Leonie Zehrer, Isabel Locher, Christina Lehle, Luzia Landgraf, Martina Weishaupt, Bettina Beck-Popp, Kirsten Herbst und Sabine Kösler.