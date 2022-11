50 Bürger aus dem Wahlkreis erkunden Berlin

Eine Gruppe politisch interessierter Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Biberach besuchte den direkt gewählten Abgeordneten Josef Rief (CDU) im Berliner Reichstagsgebäude.

Die Gruppe hatte fundierte Fragen zu Waffenlieferungen an die Ukraine, die Flüchtlingssituation in den Kommunen, Inflation und Rentensystem und vieles mehr, heißt es in einer Mitteilung des Abgeordnetenbüros. Rief stellte fest, dass die Teilnehmer aus allen Teilen seines Wahlkreises stammten, vom Arnach (Bad Wurzach) über Neufra und Achstetten bis Biberach und Laupheim. Ein Besuch mit Begehung der Reichstagskuppel durfte nicht fehlen.

Anschließend führte Rief die Gruppe durch die verschiedenen Häuser des Parlamentsbetriebs. Das vom Bundespresseamt organisierte und von Riefs Wahlkreisbüro koordinierte wurde umfasste darüber hinaus eine geführte Stadtrundfahrt mit dem Bus sowie den Besuch mehrerer Gedenkstätten (ehemalige Stasi-Haftanstalt Hohenschönhausen, Berliner Mauer, Denkmal für die ermordeten Juden Europas). Die Ausstellung „Erlebnis Europa“ im Europäischen Haus in Berlin stand ebenfalls auf dem Programm.