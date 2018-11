5 Fakten rund ums Bauen

Spaichingen (abra) - 1 Die Öffentliche Hand, also auch die Stadt, muss beim Verkauf von Immobilien – wie etwa der alten Kreissparkasse – ein Bieterverfahren einhalten. Denn jeder muss gleich behandelt werden. Ein formales, neutrales und anonymes Verfahren, so Prof. Peter Eisenbarth von der Verwaltungshochschule Ludwigsburg, beuge auch der Korruption vor.

2 Um zu verhindern, dass in einer Stadt nur hochpreisige Wohnungen gebaut werden, können Kommunen Auflagen machen. Zum Beispiel Bauträger verpflichten, einen bestimmten Anteil an Sozialwohnungen zu bauen. Das ist in Spaichingen in den vergangenen 20 Jahren nach Informationen der Redaktion nicht geschehen.

3 Sozialwohnungen sind geförderte Wohnungen, die mit einem Wohnberechtigungsschein (gebunden an ein niedriges Einkommen) gemietet werden können und nicht mehr als 90 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete erzielen dürfen. Im Juli 2009 stellte der Hauptamtsleiter noch 46 solcher Objekte vor, heute gibt es keine gebundenen Sozialwohnungen mehr. Die Öffentliche Hand hat sich seit zwei Jahrzehnten aus dem Sozialwohnungsbau zurück gezogen, Fachleute haben die derzeitige Not an bezahlbaren Wohnungen daher schon lange vorausgesagt.

4 Miettreiber sind momentan auch die öffentlichen Hände, die zur Unterbringung von Flüchtlingen mehr bezahlen. Die Kosten, auch der neuen, meist nur auf zwei Jahrzehnte kalkulierten Gebäude, werden auf sogenannte „Nutzungsgebühren“ umgelegt. Diese „Gebühren“ werden in den Satzungen für Obdachlosenunterkünfte festgeschrieben. In Spaichingen sind sie gestiegen, von 2013 auf 2018 um zirka einen Euro je Quadratmeter kalt. Sie liegen zwischen 3,81 und 6,54 Euro kalt (es kommen Pauschalen von 5,76 Euro je Quadratmeter an Wasser, Abwasser, Müll, Strom und Heizung dazu) mit einem Ausreißer: 11,09 Euro kalt für das neue Gebäude in der Eisenbahnstraße. In den Nachbarstädten ist es wegen deren Berechnung etwas besser: Tuttlingen: bis zu 12,30 warm mit Strom, Trossingen bis zu 12,50 Euro inklusive aller Kosten.

5 Der Spaichinger Wohnungsbau unterliegt Schwankungen. Der Blick in die Statistiken zu Baugenehmigungen und Baufertigstellungen des Statistischen Landesamts zeigt: 2005 und 2013 wurden auffällig viele Wohnungen in Mehrfamilienhäusern fertiggestellt: 2005 in 23 Häusern 72 Wohnungen, 2013 in 24 Häusern 64 Wohnungen, in allen anderen Jahren kommen auf eine Baugenehmigung im Schnitt gut zwei Wohnungen. Die Zahl der Baugenehmigungen war zwischen 2009 und 2012 stark angestiegen, danach ist sie wieder abgeflaut und seit 2016 wieder steil angestiegen, meist in Einheiten von ein bis zwei Wohnungen. Das liegt am Baugebiet Heidengraben mit seinen Einfamilienhäusern.