Bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in der August-Keßler-Straße wurde am Dienstag ein 49-Jähriger verletzt. Als der Mann mit einer Schwerlastameise ein Schwerlastgitter beladen wollte, fuhr er rückwärts gegen ein weiteres Schwerlastgitter. Hierbei wurde er zwischen der Ameise und dem Gitter eingeklemmt und verletzt. Der Mann musste daraufhin zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.