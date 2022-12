48. Hausener Volksmusik Hitparade an Dreikönig

Nach zweijähriger Corona-Pause lädt der Musikverein-Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach erneut zur traditionellen Volksmusik-Hitparade in die Festhalle ein. Sie beginnt am Freitag, 6. Januar 2023, um 20 Uhr in der Hausener Festhalle statt. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Mit einem neu zusammengestellten Programm werden die Musikerinnen und Musiker unter Leitung ihres neuen Dirigenten Andreas Fink den Freunden der Blasmusik unterhaltsame Stunden bereiten, heißt es in der Ankündigung.

Bei den Neuvorstellungen werden bekanntermaßen temperamentvolle Polkas zu hören sein. Doch auch mit modernen, fetzigen Kompositionen wollen die Musiker in allen Registern ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Die Titel wurden in vielen Register- und Gesamtproben von Registerführern oder Dozenten und dem Dirigenten Andreas Fink einstudiert.

Wie gewohnt wählen die Hitparadenbesucher mit ihrem Stimmzettel drei Siegertitel. Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher Hauptgewinne ergattern. Eine Tombola mit vielen weiteren Preisen runden den Musikabend ab.

Platzreservierungen für Gruppen ab sechs Personen sind bei Leon Holzbock unter der Mobilnummer 0176/47720583 möglich. Die Plätze werden bis 19.30 Uhr freigehalten.