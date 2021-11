4,6 Millionen Euro für schnelles Internet auf der Ostalb

Bei der digitalen Übergabe der Breitbandförderbescheide durch das baden-württembergische Innenministerium kann sich auch der Ostalbkreis freuen: Sieben Projekte des Landkreises werden mit insgesamt vier Millionen Euro durch das Land gefördert, geben die Landtagsabgeordneten Winfried Mack und Tim Bückner bekannt.

„Der Ostalbkreis ist für die Planung und den Aufbau eines kreisweiten Backbone-Netzes zuständig, mit dem die Kommunen an das schnelle Internet angeschlossen werden“, erklären die Abgeordneten. So sei es möglich auch in den ländlichen Regionen im Homeoffice zu arbeiten und die Firmen mit schnellem Internet zu versorgen. „Die digitale Infrastruktur ist heute so wichtig wie der Wasser oder Stromanschluss“, ist sich Winfried Mack sicher. „Der Landkreis ist hier in den letzten Zügen, eine große Leistung der Planer im Landratsamt“, betont Tim Bückner.

Auch für die Städte und Gemeinden sei der Breitbandausbau eine große Herausforderung, denn von der Planung bis zur Realisierung sei viel Knowhow erforderlich. „Deshalb freue ich mich besonders, dass auch die Gemeinde Unterschneidheim 625 550 Euro Zuschuss bei der Breitbandförderung erhält, denn gerade für Flächengemeinden wie Unterschneidheim ist der Leitungsausbau bis zum letzten Haus wichtig aber auch schwierig“, so Winfried Mack.

Tim Bückner und Winfried Mack sehen den Ostalbkreis gut aufgestellt, denn „die weißen Flecken verschwinden und auch bei den grauen Flecken sind wir bereits weit gekommen. Land und Bund fördern den Breitbandausbau auch weiterhin mit 90 Prozent der Kosten und investieren damit kräftig in die Infrastruktur von morgen!“