450 Jahre Firmenzugehörigkeit werden gebührend geehrt

Tettnang (sz) - Der Tettnanger Sensorenhersteller wenglor sensoric teilt mit, dass er in der vorvergangenen Woche 27 Mitarbeiter des Unternehmens für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit geehrt hat. Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier lobte die wenglor-Geschäftsführung insbesondere den unermüdlichen Einsatz und die ungebrochene Leidenschaft ihrer Mitarbeiter für das Unternehmen über zehn, 20 und sogar 30 Jahre hinweg.

Eine Veranstaltung wie eine Weihnachtsfeier bietet für Unternehmen eine großartige Möglichkeit, seinen Mitarbeitern einen Ausblick auf die Zukunft zu geben, aber auch das zurückliegende Geschäftsjahr Revue passieren zu lassen. In diesem Fall nutzte wenglor-Firmengründer Dieter Baur die Chance, um den Mitarbeitern für insgesamt sage und schreibe 450 Jahre der Firmenzugehörigkeit zu danken und entsprechend zu würdigen.

Zwölf Mitarbeiter sind seit 2008 im Unternehmen und wurden dieses Jahr für ein Jahrzehnt der Firmenzugehörigkeit ausgezeichnet. Dies sind Bärbel Pauer, Holger Gaus, Christoph Karadimos, Ramona Rother, Meryem Kizilkaya, Christoph Lang, Johannes Kreutle, Marcel Sadowski, Andreas Pfleghaar, Dominik Schorpp, Gabriele Wieland und Michael Diebold.

Doppelt so viele, also 20 Jahre im Unternehmen verbracht haben mit Hülya Düzcekic, Andreas Müller, Bernhard Wasner, Janna Berchthold, Maria Held, Irina Kondybko, Ilona Menzel, Eugenie Kelmeter, Emilse Rossburg, Ceylan Ümmügülüm, Nina Wegner und Maria Zenker ebenso zwölf Mitarbeiter des 1983 gegründeten Unternehmens.

Weitere wenglor-Urgesteine, die fast seit Beginn an Teil der Firma sind, wurden für 30 Jahre Unternehmenstreue ausgezeichnet: Josef Pichler, Martin Riegger und Gabriele Fessler arbeiten seit 1988 für wenglor – damals hatte das Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter. Heute sind es über 800 weltweit. „Danke für Euren treuen Einsatz“, lobte Baur die Jubilare. „Wie in den vergangenen Jahren gab es auch in diesem Jahr sehr viel zu tun für uns. Aber das ist ein gutes Zeichen. Wir können mit diesem Jahr wieder sehr zufrieden sein – dank Eurer Leistung und dank Eures Engagements.“