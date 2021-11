45 Sportabzeichen in der zweiten Corona-Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Corona-Situation im Frühjahr ließ die Verantwortlichen überlegen, in welcher Form die Sportabzeichen-Saison durchgeführt werden kann. Es war schnell klar, dass ein Vorbereitungstraining im Mai und Juni wie im Jahr zuvor nicht stattfinden kann, aber eine Abnahme der Sportabzeichen sollte wieder unter den geltenden Auflagen angeboten werden. Mit einer Wanderung zur Riedholzer Kugel bei herbstlichem Sonnenschein fand für eine kleine Gruppe die Saison einen schönen Abschluss.

Insgesamt waren es 45 Sportabzeichen (11 Jugendliche und 34 Erwachsene). Dabei waren es 34 in Gold, 10 in Silber und 1 in Bronze, wobei insgesamt sechs Jugendliche und Erwachsene das Sportabzeichen zum ersten Mal gemacht haben.

Auch fünf Familien haben wieder generationsübergreifend das Familiensportabzeichen erhalten. Dies sind Familie Bartsch (Daniela, Emilia, Marcel, Marie), Familie Fink (Timo, Selina, Silke), Familie Ringena (Jonathan, Felix, Katharina, Bodo), Familie Jendrossek (Paulina, Ursula, Sylvia) und Familie Traub (Emilia, Moritz, Florian).

Besonders hervorzuheben sind die Sportabzeichen von Gottfried Sauter (20 x), Gerhard Maier (25 x), Roland Herget (35 x) und Wilfried Fuchs (40 x). Das norwegische Sportabzeichen haben Wilfried Fuchs (10 x) und Uli Stefan (10 x) wieder erfolgreich abgelegt.

Es geht ein Dank an die Prüfer/innen Silke Fink, Claudia Eder, Andrea Wagner, Uli Stefan, Wolfgang Sohler und Florian Traub.

Die Leistungen im Einzelnen der Jugendlichen:

Gold: Fink, Selina; Fink, Timo. Silber: Bartsch, Emilia; Bartsch, Marie; Friedrich, Valentin; Jendrossek, Pauline; Ringena, Jonathan; Traub, Emilia; Traub, Moritz. Bronze: Friedrich, Hannes; Ringena, Mats.

Erwachsene: Gold: Bartsch, Daniela; Bihler, Simon; Eder, Claudia; Fink, Silke; Friedrich, Lea; Fuchs, Wilfried; Haupt, Ulrich; Hermann, Jochen; Jendrossek, Sylvia; Kossmann, Bernd; Kraus, Annemarie; Maier, Gerhard; Meindl, Reinhold; Mittmann, Olaf; Reutter, Wolfgang; Rotzler, Dieter; Sauter, Gottfried; Schliffka, Kris; Schulz, Beate; Sohler, Wolfgang; Stefan, Ulrich; Troll, Josef; Wagner, Andrea. Silber: Bartsch, Marcel; Dörr, Gabriele; Dörr, Hans-Dieter; Friedrich, René; Herget, Roland; Ringena, Bodo; Sohler, Sabine; Traub, Florian; Traub, Michael; Wimmer, Klara. Bronze: Jendrossek Ursula.