Aalen (an) - Nachdem ein 45-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr bereits total betrunken auf dem Gmünder Torplatz herumtorkelte, Passanten anschrie und gegen eine Schranke urinierte, wurde er von Beamten des Polizeireviers Aalen in Gewahrsam genommen. Auf richterliche Anordnung verbleib der polizeibekannte Mann bis 20 Uhr beim Polizeirevier.