Die 44. Biberacher Filmfestspiele stehen vor der Tür!

Biberacher Filmfestspiele vom 01.11. - 06.11.2022



Ein Filmfestival mitten in der Stadt ist etwas Besonderes - es schafft eine direkte Begegnung zwischen Künstler*innen und Publikum sowie einen Austausch, der prägend und gerade jetzt noch relevanter ist als je zuvor. In der zweiten Festival-Ausgabe unter der Intendanz von Nathalie Arnegger zeigen wir ihnen eine große Bandbreite filmischen Schaffens – in ca. 60 Produktionen deutschsprachiger Filmschaffender sehen sie Werke vom Liebesfilm bis zum Science Fiction.

Fantasie macht die Wirklichkeit erträglich. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimakrise und eine Pandemie, die in den dritten Winter geht - der Zustand der Welt ist von Erschütterungen geprägt.

Kino kann hier Brücken bauen und verbinden. Es bietet uns Lösungsansätze an, zielt mitten ins Herz des Publikums und transportiert Bilder und Emotionen aus dem Kinosaal hinein in unser Leben. Kino kann uns individuell erweitern, den Blick schulen, die Wahrnehmung schärfen und uns als Gesellschaft letztlich verändern und entwickeln.

Am Abschlusstag, den 06.11.2022 um 19.30 Uhr lädt der Verein zu einem besonderen Highlight ein - der Filmmusikwerkstatt, die einen exklusiven Einblick in das kreative Zusammenspiel von Bewegtbild und Musik bietet.

Gemeinsam mit dem inspirierenden Ensemble Matthias Frey (Pianist), Evelyn Huber (Harfenistin) und Christopher Herrmann (Cellist) begibt sich das Publikum auf die Reise. Anhand ihrer Musik, die live vor Ort im Kino entsteht, soll erlebt werden, wie sich eine Komposition mit dem Bewegtbild in Verbindung setzt und welche unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten das Genre bietet. Die junge Ulmer Autorin und Regisseurin Anna Mönnich wird gemeinsam mit den Filmmusiker*innen ein Erlebnis vor den Augen und Ohren des Publikumsentstehen lassen.



Karten für diesen besonderen Abschlussabend sind an der Kinokasse des Traumpalasts Biberach für 22€ (ermäßigt 20€) erhältlich.

Weitere Highlights der 44. Biberacher Filmfestspiele:

Die Eröffnungsfeier am Dienstag, den 01. November, ab 19.00 Uhr in der Stadthalle Biberach inkl. Buffet und dem Eröffnungsfilm „Das Wunder von Kapstadt“.

Die Preisverleihung inkl. After-Filmfest-Party, welche erstmalig am Festival-Samstag, den 05. November, ebenfalls ab 19.00 Uhr und ebenfalls in der Stadthalle Biberach stattfindet.





Eine Gehörlosen-Vorstellung am 05.11.2022 um 11 Uhr im Kino Traumpalast: Der 60-minütigen Debütfilm CHARLY. Eine interessante Reise einer Frau zu sich selbst, geprägt von der starken Regiehandschrift von Alisa Kolosova.





Der Kapuzinertalk am Samstag, den 05.11.2022 um 12 Uhr im Foyer des Festivalhotels Kapuzinerhof, moderiert und begleitet von Anna Reukauf. Sie trifft auf junge Talente des Festivalprogramms wie auch auf bereits vertraute Stars: Marianne Sägebrecht wird uns dieses Jahr wieder mit ihrer Präsenz beehren und berichtet im Talk über die Dreharbeiten ihres letzten Filmes.





Eine Weltprämiere: Ein außergewöhnlich charmanter Tatort, der mit einem exquisiten Ensemble aufwartet: „Mord unter Misteln“ ist eine Krimi-Komödie um die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr. Er läuft am 2.11. um 18.45 Uhr und am 3.11. um 16.30 Uhr.





Ein junger Kollege lädt die beiden Kommissare zu einem privaten Krimidinner ein, um die beiden kürzlich Zerstrittenen wieder miteinander zu versöhnen. Peu à peu verschmelzen die Gäste mit ihren Spiel-Charakteren, und schwupps! springt der Film mitten hinein in die elegante Festgesellschaft eines britischen Herrenhauses der 1920er Jahre, wo ausgerechnet an Heiligabend der Butler tot aufgefunden wurde.





Stilgerecht und mit viel Liebe zum Detail erleben wir die britische upper class mit einer blendend aufgelegten Sunnyi Melles, die aristokratisch exaltiert die verwitwete Lady des Hauses spielt. Jeder der Anwesenden - die Geliebte ihres Sohnes, der behandelnde Arzt, das Zimmermädchen, der Pfarrer - wird von den beiden zeitreisenden Kommissaren ins Visier genommen. Schnell steht fest: der Butler wurde vergiftet. Oder war es doch ein Unfall?

Auf der Festival-Homepage unter der Rubrik BFFS Plus! werden im Zeitraum 03.11. - 13.11.2022 neue Produktionen deutschsprachiger Filmemacher gezeigt, welche nur online gestreamt werden können und nicht Teil des Festivalprogramms sind. Hier finden Sie auch Interviews mit Filmschaffenden zu deren Werken und ihrer Arbeit an den Projekten.

Eintrittskarten für Eröffnung und Preisverleihung erhalten sie beim Kartenservice im Rathaus Biberach und unter www.kartenservice-biberach.de. Der Kartenverkauf für die Kinotickets beginnt am Samstag, den 29. Oktober, ab 9.00 Uhr online über unsere Homepage und an den Kinokassen im Traumpalast.

Alle weiteren Informationen zu den 44. Biberacher Filmfestspielen finden Sie unter:

www.biberacherfilmfestspiele.de