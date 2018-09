4:3-Sieg: Befreiungsschlag für den TSV Bergülen

Laichingen - Befreiungsschlag geglückt: Der TSV Berghülen hat in der Fußball-Kreisliga B Alb eine möglichen Krisenherd im Keim erstickt: Mit 4:3 gewannen die Berghüler gegen den bisherigen Tabellendritten aus Langenau. Der SV Suppingen steht nach einem 5:1-Sieg gegen Beimerstetten plötzlichen auf einem verwunderlichen dritten Rang. Dämpfer gab es dagegen für die SGM Nellingen/Aufhausen, den TSV Laichingen und den SV Feldstetten.

TSV Berghülen - FC Langenau 4:3 (1:1). Die lang vermisste Abschlusstärke gesellte sich am Sonntag wieder zum Spiel des TSV Berghülen hinzu, der aber gegen die schnellen Langenauer Stürmer fast genau so oft seine Abwehrarbeit vernachlässigte. So glichen die Gäste gleich drei Berghüler Führungen immer wieder postwendend. Joshua Schmid (8.) und Bernd Reichmall (58./68.) trafen zunächst für den TSV, Lorenzo Stabile (25./61.) und Kushtrim Kadriu (78.) für den Gast. Stabile wetzte seinen verschossenen Foulelfmeter aus der zweiten Minute somit doppelt wieder aus. Da Berghülen zusätzlich noch zwei Pfostenschüsse und mehrere weitere Möglichkeiten zu verzeichnen hatte, ging der Erfolg durch den Treffer zum 4:3 durch Daniel Dick (87./FE) am Ende in Ordnung. Reserven: 12:0.

TSV Laichingen - SV Weidenstetten 2:5 (2:1). Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 2:1 für den TSV Laichingen hätten nur die wenigsten Zuschauer noch auf den Gast gewettet, der mit diesem knappen Rückstand noch gut bedient war. Doch nach dem Wechsel brachen bei den Hausherren plötzlich alle Dämme, die mit folgenschweren individuellen Fehlern dem Gast den Dreier nahezu vor die Haustüre setzten. Richter (48.) und Julius Frey mit einem Hattrick (57./87./90.) demontierten den TSV nach der Pause. Für Laichingen waren Hakan Babaoglu (34.) und Marius Hörsch (44.), für Weidenstetten Florian Richter (44.) vor der Pause erfolgreich. Reserven: 3:2.

SV Suppingen - TSV Beimerstetten 5:1 (1:0). Der SVS passte sich lange dem Vermögen des Gastes an, die Partie war deshalb nur schwer erträglich. Dennoch traf Jens Gutekunst zum 1:0 (30.). Mit dem 1:1 durch Beimerstettens Bako (60.) wurde Suppingen aber aufgerüttelt. Markus Burkhardt (70./78./88.) und Oliver Stucke (75.) erlegten am Ende den Tabellenletzten.

SV Feldstetten - SV Pappelau/Beiningen 0:4 (0:1). Feldstetten gab zunächst den Ton an, traf das Tor trotz mehrerer Großchancen das Tor nicht. Pappelau musste am Ende nicht viel Kraft aufbringen, da Feldstetten mit vogelwilden Abspielfehlern immer wieder Geschenke verteilte. Pascal Erhardt (18./86.), Michael Holl (53.) und Manuel Stegmüller (77.) erzielten die Treffer.

SV Amstetten - SGM Nellingen/Aufhausen 2:1 (1:0). Amstetten erstickte jegliches Nellinger Begehren im Keim, ließ aber selbst zu viele Chancen auf der Strecke. Das 1:0 durch Tobias Frei (37.) war deshalb sehr schmeichelhaft. Dieses Bild zeigte sich auch nach der Pause, bis Hakan Taskiran auf 2:0 stellte (70.). Erst jetzt wusste der Gast, wie er die Amstetter Reihen überwinden konnte und kam durch Nico Böttinger zum 2:1 (81./FE). Nun herrschte nochmals Spannung, die am Ergebnis aber nichts mehr ändern sollte. Reserven: 0:2.

SC Lehr - SV Ballendorf 2:0 (0:0). 1:0, 2:0 Timo Droll (55./78.).

SSC Stubersheim - SV Göttingen 0:2 (0:0). 0:1 Marcel Celik (68.), 0:2 Domenic Röder (74.).