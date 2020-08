4200 Euro für „Freiwillig dabei“

Aalen (an) - Die stolze Summe von 4200 Euro konnte Caritas-Regionalleiter Markus Mengemann vom Vorsitzenden des Regionalen Bündnisses für Arbeit Ostalbkreis e.V., Dieter Bolten, entgegennehmen. Die Summe kommt dem Projekt „Freiwillig dabei“ zugute, bei dem arbeitslosen Menschen eine soziale und gesellschaftliche Teilhabe durch ehrenamtliche Tätigkeiten ermöglicht wird.

Keine Arbeit zu haben ist die eine Sache. Die andere ist der Umstand nicht zu wissen, wie der Tag eine Struktur bekommen soll, und wie man sich irgendwie nützlich einbringen kann. „Oft ist es für arbeitslose Menschen schlimmer nicht zu wissen, was sie den ganzen Tag tun sollen. Sie erfahren keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, sagt Markus Mengemann. Der Caritas-Dienst „Berufliche Integration“ kümmert sich um solche Menschen und ist froh, das Projekt „Freiwillig dabei“ gemeinsam mit anderen Trägern im Ostalbkreis und durch Unterstützung des Jobcenters umsetzen zu können.

„Durch das Projekt ‚Freiwillig dabei‘ sind arbeitslose Frauen und Männer zufriedener und erhalten vor allem wieder Wertschätzung“, erläutert Christine Wible vom Jobcenter Ostalbkreis. Das Jobcenter schlägt die Kunden vor, die für „Freiwillig dabei“ in Frage kommen und informiert über die möglichen ehrenamtlichen Angebote in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Die Caritas ist dabei ein wichtiger Partner. „Wir vermitteln nur Kunden, die arbeitsmarktfern sind und derzeit keine Chance auf Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt haben“, führt Christine Wible aus.

Allein im Jahr 2019 konnten zehn Teilnehmer von „Freiwillig dabei“ nach dem neuen Teilhabechancengesetz der Bundesregierung Arbeitsverträge erhalten. Sie konnten durch das Projekt so stabilisiert werden, dass sie den Weg zurück, zumindest in einen geförderten Arbeitsmarkt, geschafft haben. Über 30.000 Euro hat der Verein Regionales Bündnis für Arbeit, vertreten durch Dr. Dieter Bolten und Kassierer Dieter Sorg, in den letzten vier Jahren diesem sinnstiftenden Projekt „Freiwillig dabei“ zukommen lassen. Mit diesen Spenden ist es möglich, den ProjektteilnehmerInnen eine Aufwandspauschale für Fahrkosten und Arbeitsmaterial in Höhe von 50 Euro monatlich zu zahlen. Seit Juli 2017 bis Dezember 2019 konnten dadurch insgesamt 50 Frauen und Männer über das Projekt „Freiwillig dabei“ finanziert werden.