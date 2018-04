42 Sportabzeichen in Gold

Immendingen (ipf) - 74 Mitglieder des Turnvereins Immendingen haben es geschafft, das deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Von den Teilnehmern waren 35 zum ersten Mal dabei. Einer der Sportler nahm in diesem Jahr bereits zum 33. Mal teil. Der jüngste Teilnehmer war sieben Jahre alt, der älteste 68 Jahre. Drei Familien legten zusätzlich das Familiensportabzeichen ab. Um dies zu erreichen müssen mindestens drei Personen aus zwei Generationen teilnehmen. 42 Sportler schafften das Abzeichen in Gold. Bei der Übergabe der Sportabzeichen im Gasthaus „Kreuz“ in Immendingen konnte Trainer Armin Mauch viele der Teilnehmer persönlich beglückwünschen.