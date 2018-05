419,20 Euro gehen nach Nepal

Der Erlös einer Multivisionsschau von Georg Hesse im Roncallihaus wurde nun an Uwe Metzinger überreicht.

Die 419,20 Euro aus der Benefizveranstaltung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Ailingen nimmt der Mediziner mit nach Nepal, in eine Region, die immer noch von Erdbeben geplagt wird. Dort soll das Geld in viele verschiedene Projekte fließen: Unter anderem in eine Krankenstation, in die Installation einer Müllentsorgungsanlage und für verschiedene Grundschulen.