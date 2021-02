Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt Unternehmen im Landkreis Ravensburg während der Corona-Pandemie mit insgesamt 416 Millionen Euro. Das teilt der für den Landkreis Ravensburg zuständige Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsauschusses Martin Gerster (SPD) mit.

So seien im Landkreis Ravensburg 402 Corona-Unternehmenskredite mit einem Volumen in Höhe von 127,9 Millionen Euro und 55 Corona-Schnellkredite mit einem Volumen von 14,4 Millionen. Euro zugesagt.

„Die verschiedenen Förderprogramme helfen in Krisen wie der Pandemie aber auch bei der Umsetzung politischer Ziele“, wird Gerster in der Mitteilung zitiert. „Es ist gut zu wissen, dass diese Unterstützung auch bei den Menschen und Unternehmen in Oberschwaben ankommt.“

Jenseits spezieller Corona-Hilfen hätten die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ravensburg laut Mitteilung zahlreiche „reguläre“ Fördermöglichkeiten der KfW in Anspruch genommen. So wurden im vergangenen Jahr 5935 Wohneinheiten mit insgesamt 238,7 Millionen Euro im Landkreis unterstützt. Beispielsweise konnten im letzten Jahr 447 Familien mit einem positiv beschiedenen Antrag auf Baukindergeld mit 9,6 Millionen Euro unterstützt werden. Ein Großteil der Förderung trägt dabei zum Gelingen der Energiewende bei. Gut 4500 Häuser und Privatwohnungen sowie 43 Anträge aus dem Bereich der Wirtschaft konnten so mit 211,7 Millionen. Euro gefördert werden.