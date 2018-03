In der Gemeindehalle in Straßdorf hat die Hauptversammlung der Bläserjugend Ostalbkreis stattgefunden. Eröffnet wurde die Versammlung vom Kreisverbandsjugendleiter Peter Schaile. Er berichtete über das Jahr 2017, in dem rund 411 Kinder und Jugendliche erfolgreich ihre D-Lehrgänge abgeschlossen hätten.

Außerdem gab er einen Rückblick über das vergangene Jahr des Kreisjugendblasorchesters. Einen Höhepunkt stellte das 25-jährige Bestehen des Orchesters mit der Uraufführung von „The Wall" dar.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Wahlen. Die Vorstandschaft der Bläserjugend Ostalbkreis wurde für weitere drei Jahre einstimmig von der Versammlung gewählt: Vorsitzender Peter Schaile, stellvertretende Vorsitzende Wendelin Dauser, Simone Boy und Kilian Bauer, Beisitzer Dana Walter und Stefan Schmid.

411 Kinder und Jugendliche haben im vergangenen Jahr erfolgreich ihre D-Lehrgänge abgeschlossen. Einige darunter hätten „sehr, sehr, sehr gut abgeschlossen“, so Hubert Rettenmaier, erster Vorsitzender des Kreisverbandes. Die zehn Lehrgangsbesten aus dem Jahr 2017 wurden für ihre gute Leistung ausgezeichnet.

D1-Lehrgangsbeste: Alisa Janocha (1. Musikverein Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd), Thorben Wahl (Werkkapelle Spießhofer & Braun), Patrizia Dieterich (Musikverein Adelmannsfelden), Dominik Demel und Elena Kessler (beide Musikverein Dorfmerkingen), Anna Merz (Musikverein Neuler) und Maximilian Söllner (Musikverein Unterkochen).

D2-Lehrgangsbeste: Paulina Stütz (Musikverein Holzhausen) und Nina Baur (Werkkapelle Spießhofer & Braun).

D3-Lehrgangsbeste: Julia Hönle (SHW-Bergkapelle Wasseralfingen).

Weitere Tagesordnungspunkte waren der Jugendschutz im Musikverein, ein Ausblick auf das Jahr 2018, das Jugendmusikkamp 2018 und der Tag der Bläserklassen bei der Remstal-Gartenschau 2019.