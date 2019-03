400 000 Euro Zuschuss für „Ortsmitte II“

ERTINGEN (wl) - Am vergangenen Dienstag fand der Spatenstich zum Bau des Kreisels im Bereich des Engel-Areals statt. In Sachen Zuschuss zeigte sich Bürgermeister Jürgen Köhler dabei zuversichtlich, dass aus dem Landessanierungsprogramm ein „Nachschlag“ für Ertingen zu erwarten sei, obwohl der Topf leer ist. Zwei Tage später flatterte nun ein Bescheid auf den Tisch, dass aus dem Programm „Städtebauliche Erneuerungen“ weitere 400 000 Euro für das Gebiet Ortsmitte II / Bereich Engel-Areal zur Verfügung gestellt werden. „Das ist natürlich höchst erfreulich“, so Bürgermeister Köhler, angesichts der Gesamtsumme von rund 1,3 Millionen Euro, die die Gemeinde Ertingen für die Maßnahme stemmen muss.