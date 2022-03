400 rote Masken sollen symbolisch Frauen empowern

Zum zweiten Mal beteiligten sich die Frauenbeauftragten der Liebenauer Arbeitswelten mit einer Aktion am Internationalen Weltfrauentag.

Knallrote FFP2-Masken werden von Frauen mit Behinderungen vor der Kantine in Liebenau an alle verteilt, die Interesse an den Themen rund um den Frauentag zeigen. Schnell kommt man ins Gespräch. Denn der Slogan, der auf den Masken zu lesen ist, lautet „Sag Deine Meinung!“ – in Coronazeiten eben mit Maske.

Die Frauenbeauftragten trafen sich im Vorfeld und beratschlagten, mit welcher Aktion besonders auf die Rechte der Frauen hingewiesen werden kann. „Noch oft genug halten die Frauen mit ihrer Meinung hinterm Berg – das muss sich ändern“, befanden die Frauenbeauftragten. Kurzerhand wurden 400 rote Masken geordert und von sieben Frauen gestempelt.. Neben dem Spruch findet sich auf der Maske das Logo, das sich die Frauenbeauftragen selbst gegeben haben: Das Symbol für die Frau – der Kreis mit dem nach unten zeigenden Kreuz - wurde um eine Faust im Kreis ergänzt, um Frauenpower darzustellen.

Die gewählten Frauenbeauftragten vertreten die Interessen der weiblichen Werkstattbeschäftigten gegenüber der Werkstattleitung. Dabei geht es besonders um Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern und den Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt. Sie sind Ansprechpartnerinnen für kleinere und größere Probleme, die unter anderem in offenen Sprechstunden thematisiert werden können.