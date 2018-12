40 Jahre Erzieherin – über Freiheiten für Kinder auf festen Bahnen

Mini-Tische, Bastelzeug, unterschiedlichste Spielsachen, die meisten Kinder sind an diesem Nachmittag schon abgeholt – die kleine Nathalie springt jedoch noch umher. Die Dreijährige geht zielstrebig auf einen Haufen fein eingepackter Geschenke zu. „Kann ich meins heute schon auspacken“, fragt sie und schaut zu Rosemarie Heinemann hinauf. Die 61-jährige Erzieherin antwortet: „Geschenke gibt’s heute noch nicht.“ Regeln seien wichtig, sagt Heinemann später. „Kinder sollen sich frei entfalten können. Aber sie brauchen feste Bahnen, auf denen sie sich bewegen.“

Heinemann ist die Instanz im katholischen Kindergarten in Bubsheim. Im Herbst feierte sie mit der Einrichtung ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Vier Jahrzehnte mit unterschiedlichsten Kindern, Kollegen und immer neuen pädagogischen Ideen. „Früher war die Erziehung nicht im Vordergrund. Das Berufsbild hatte den Stempel des Bewahrdienstes“, sagt Heinemann. Kindergärten seien Orte gewesen, wo Eltern ihre Kinder abgeben konnten, der pädagogischen Wert sei zweitrangig gewesen. „Heute ist alles anders, auch bei mir hat sich der Gedanke erst entwickelt, wirklich positiven Einfluss auf die Kinder zu nehmen.“ Eine der wichtigsten Einsichten der Pädagogik: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. „Kinder haben ganz andere Bedürfnisse, nehmen Dinge stärker oder schwächer wahr als Erwachsene.“

Heute würde Heinemann gerne nochmal ihre Ausbildung durchleben. Als sie mit 17 Jahren von der mittleren Reife in die Ausbildung überging, habe ihr der ganzheitliche Blick etwas gefehlt. „Damals hatte ich einfach auch noch andere Dinge im Kopf.“ Über die Jahre und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Beruf habe sie dann die Einflussmöglichkeiten in ihrem Beruf entdeckt.

Positives aus verschiedenen Theorien nutzen

Immer wieder verweist Heinemann auf Pädagogik-Theoretiker wie Fröbel oder Pestalozzi. Klar, habe sie sich über die Jahrzehnte viel angelesen und sich fortgebildet. Auf den ein oder anderen Ansatz will sie sich dann doch nicht festlegen. „Während der Jahre gab es immer wieder neue Schwerpunkte, mal hielt man das Vorschulkonzept für toll, dann wurde das wieder zurückgefahren.“ So sei es immer wieder zu neuen Schwerpunkten in der Pädagogik gekommen. Heinemann ist weder eine autoritäre noch eine Laissez-Faire-Erzieherin, sie sieht sich dazwischen, nutze von beiden gegensätzlichen Ideen die besten Eigenschaften. Die Bahnen also, auf denen sich die Kinder frei bewegen sollen. Sie hat dabei versucht ihren eigenen Stil zu entwickeln, und an diesem immer wieder zu feilen.

Menschlichkeit steht für sie ganz oben, sie will Werten vermitteln und die Wertschätzung aller Menschen. „Kinder sollen lernen, dass sie jeden gleiche behandeln sollen.“ Selbstbewusstsein sollen die Kinder bei ihr lernen, aber keine Selbstüberschätzung: „Wir wollen keine Ellenbogen-Mentalität unterstützen.“ Dabei spiele die religiöse Ausrichtung des Kindergartens eine wichtige Rolle, Geschichten rund um Jesus lassen sich auch heute noch anwenden, findet Heinemann.

In ihrer Ausbildung in den 70er besuchte Heinemann die sozialpädagogische Fachschule in Balingen. „In meinem Heimatort Obernheim hatte ich dann meine ersten Berufsjahre in einem Kindergarten bis ich mit meinem Mann zusammenzog.“ Der ist gebürtiger Bubsheimer und so bewarb sich Heinemann beim katholischen Kindergarten. „Damals war es eigentlich nicht leicht, eine Stelle zu bekommen, mir wurde gleich die Leitung angeboten. Ich war noch Anfang 20 und logischer Weise etwas unsicher.“ Zu Beginn tat sich Heinemann in der neuen Umgebung schwer. Ein holpriger Start für eine Arbeitsbeziehung, die mehr als 40 Jahre halten sollte.

Fünf Monate Projekt-Arbeit

Besonders stolz ist Heinemann auf ein Projekt, das sie vor rund zehn Jahren durchsetzte. Fünf Monate arbeitete sie damals mit einer Kollegin an der sogenannten Lernwerkstatt. Heute gibt es den Raum immer noch: Im Zahlenbereich, der Schreibwerkstatt oder dem Experimentierbereich sollen die Kinder sich eigenständig an Projekten probieren. „Sie sollen lernen, sich in etwas zu vertiefen, sich über längeren Zeitraum zu konzentrieren aber auch einfache motorische Fähigkeiten lernen.“ Die zwei Erzieherinnen räumten damals den alten Abstellraum komplett aus, überzeugten den Bürgermeister und der Pfarrer zur finanziellen Unterstützung und nahmen die Handwerker mit ins Boot. „Vor allem das ganze Material zu besorgen und zu zu erstellen war ein Haufen Arbeit.“

Für ihre jüngeren Kolleginnen und kommende Erzieher wünscht sich Heinemann eine größere Wertschätzung des Berufes. Gerade bei der Bezahlung und bei den Urlaubstagen gibt es Nachholbedarf. „Das könnte auch mit dem geringen Männeranteil zusammenhängen. Die fühlen sich durch die Bezahlung abgeschreckt“, sagt Heinemann, die sich mehr Männer im Beruf wünschen würde. Der Job sei eine größere Herausforderung als die Menschen glauben, „mit einem Kind spielt man, das andere sitzt auf dem Schoß, ein Drittes muss man trösten und dem Vierten hilft man beim puzzeln – alles zur gleichen Zeit.“

Ihre ganz persönliche Wertschätzung bekommt Heinemann vor allem auf den Straßen von Bubsheim. „Kinder und Erwachsene grüßen mich auf der Straße – immer wieder erkenne ich Leute nicht. Die werden so schnell groß“, sagt Heinemann mit einem Lachen. Die Kinder aus ihren ersten Jahren schicken nun schon ihren eigenen Nachwuchs zu ihr. Die geregelten Bahnen mit vielen Freiheiten – Heinemanns Stil wird auch heute noch wertgeschätzt.