40-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Schwere Verletzungen hat sich ein 40 Jahre alter Fahrer am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 7719 zwischen Meckenbeuren und Liebenau zugezogen. An dem älteren Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve war der Mann zunächst ins Schleudern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen drei Bäume geprallt, über die Fahrbahn geschleudert, links der Straße gegen einen Erdwall geprallt und wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der Wagen kam schließlich nach rund 150 Metern auf dem rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stillstand.

Mit multiplen Frakturen wurde der schwerverletzte Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren waren an der Unfallstelle im Einsatz. Das Fahrzeugwrack wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn musste bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 15.30 Uhr gesperrt werden. Neben dem Schaden am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.