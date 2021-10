40.000 Euro Spende für das Deutsche Rote Kreuz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit über 60 Jahren bieten die Sparkassen eine einfache Möglichkeit, mit kleinen Beträgen zu sparen, gleichzeitig Gutes zu tun und attraktive Preise zu gewinnen. Das PS-Sparen und Gewinnen ist einfach: Ein Los kostet fünf Euro. Vier Euro davon gehen auf ein Sparkonto oder in einen DEKA Investmentfonds. Vom verbleibenden Euro sind 75 Cent für ein Lotterielos, mit dem die PS-Sparerinnen und -Sparer an den Gewinnziehungen teilnehmen. Mit den restlichen 25 Cent pro Los unterstützen die Sparer gemeinnützige Projekte der Sparkasse in ihrer Region.

Den stolzen Betrag von 40.000 Euro haben viele Kunden der Kreissparkasse Ravensburg mit dem Kauf von Losen aus dem PS-Sparen und Gewinnen ermöglicht. Damit werden viele gemeinnützige Vereine und Institutionen im Landkreis Ravensburg unterstützt. In diesem Jahr werden mit dem PS-Zweckertrag 19 Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Ravensburg gefördert. Das Geld soll zur Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte verwendet werden. Wie wichtig gut ausgebildete Einsatzkräfte sind, wird z.B. durch die Überschwemmungskatastrophe in Deutschland deutlich sichtbar.

Mitmachen ist einfach! Sichern Sie sich die Chance auf viele tolle Preise und unterstützen Sie gleichzeitig gemeinnützige Projekte. Die Kreissparkasse Ravensburg freut sich über jeden Kunden, der ein Los kauft und bei dieser guten Sache mitmacht. PS-Lose online kaufen unter: www.ksk-rv.de/ps-sparen.