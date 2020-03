4 Tipps, wie Sie digitale Chancen jetzt nutzen können.

Strategie. Onlinepräsenz. Social Media. Tools.

Wir befinden uns in einer Zeit der Herausforderungen: Menschen arbeiten vermehrt von zu Hause aus, Unternehmen müssen sich mit Themen der Kurzarbeit sowie Einstellungsstopps befassen und Händler stehen im Moment vor der größten organisatorischen und logistischen Aufgabe aller Zeiten. Die Einschränkung des persönlichen Kontaktes führt dazu, dass wir digitaler werden müssen und unsere Maßnahmen der Situation anpassen. Es liegt nun an uns selbst, diese Phase für das eigene Unternehmen so zu nutzen, dass nicht nur heute, sondern auch mit dem kommenden wirtschaftlichen Aufschwung der Erfolg des Unternehmens und die Arbeitsplätze der Menschen weiterhin gesichert sind.

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen digitale Handlungsfelder und -optionen aufzeigen, um das Unternehmen auf Kurs zu halten:

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Strategie.

Neben den aktuellen Notfall-Maßnahmen ist auch die Sicherung des Geschäftes nach Zeiten von Corona essentiell. Es stellen sich Fragen, wie:

Welche Strategie verfolge ich, um den wirtschaftlichen Aufschwung nach Corona zu gestalten?

Wie trete ich in der jetzigen Situation mit Kunden in Kontakt?

Welche Projekte kann ich möglichst effektiv in der aktuellen Situation umsetzen und wie?

Wie kann ich eine Präventiv-Strategie aufsetzen, damit ich das Unternehmen künftig für Krisen vorbereiten kann?

Welche Lerneffekte kann ich künftig aus der aktuellen Situation für mein Unternehmen ziehen und welche Maßnahmen weiterführen?

Es gilt nun die Zeit zu nutzen, sich strategisch mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen und Antworten darauf zu finden. Gerne stehen wir Ihnen bei dieser Aufgabe beratend zur Seite - natürlich auch per Videokonferenz.

Nutzen Sie Ihre Onlinepräsenz und bauen Sie diese gegebenenfalls aus.

Die Onlinepräsenz nimmt in Zeiten der Quarantäne und den einschränkenden Maßnahmen einen neuen Stellenwert ein. Der Kundenkontakt beschränkt sich weitestgehend auf digitale Kanäle und bekommt eine tragende Rolle zugeschrieben. Newsletter, Social Media und weiteren Online-Plattformen bieten ideale Bedingungen, um Informationen zum Status und Vorgehen des Unternehmens bereitzustellen. Denn Kommunikation und Transparenz sind gerade zu dieser Zeit enorm wichtig. Nehmen Sie daher Kontakt zu Ihren Kunden über die Vielfalt der digitalen Nutzungsmöglichkeiten auf, die geboten werden. Nutzen Sie die Chance, Kunden gerade in der jetzigen Situation zu binden, auszubauen oder sogar ein neues digitales Geschäftsmodell entstehen zu lassen.

Bleiben Sie mit Ihren Kunden über Social Media in Kontakt - mehr denn je.

Social Media erlangt neue Priorität in der Kundenkommunikation in Zeiten von Corona. Während der sozialen Isolation ist dieser Kanal nun das Café um die Ecke, das Abendessen beim Italiener und der kurze Austausch in der Kantine. Es besteht eine Vielzahl an Möglichkeiten und Plattformen, sich als Unternehmen kundennah aufzustellen. Bieten Sie nützliche Tipps, klären Sie auf, fragen Sie nach und seien Sie einfach nur da für Ihre Kunden. Wenn das Unternehmen etwas dazu beitragen kann, dass sich Kunden und Fans wohlfühlen ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.

Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen, sind unsere Social Media Experten gerne für Sie da, jetzt die richtigen Worte an die richtige Zielgruppe zu richten, über die Kanäle, welche für Ihr Unternehmen in Frage kommen.

Nutzen Sie die Vielfalt der Tools, die Ihre internen Prozesse erhalten.

Viele Personen arbeiten für die nächsten Wochen aus dem Homeoffice. Das erfordert von Einigen keine allzu große Umstellung der Arbeitsabläufe, für andere stellt es jedoch eine große Herausforderung dar. Hier finden Sie eine Auflistung der Tools, die in dieser Zeit für reibungslosere Abläufe sorgen können:

Einfach & schnell mit den Kollegen per Chat kommunizieren und Teammeetings durchführen:

Video-Calls für Meetings, “Face-to-face-Gespräche”, Konferenzen oder Webinare. Neben den oben genannten Tools eignen sich je nach Bedarf hier auch:

Koordination von Aufgaben und Projektmanagement:

Fernzugriff und Fernwartung:

Gemeinsam an Dokumenten arbeiten und Dateien teilen:

Sie haben Fragen oder wünschen Beratung?

Wir stehen Ihnen gerne mit unserem Know-How und unserem Lesitungsportfolio rund um Digitale Strategie, Digitales Marketing und technologische Entwicklung zur Seite.

Lassen Sie uns jetzt gemeinsam in eine positive Zukunft blicken! Bei Fragen melden Sie sich gerne jederzeit bei uns.

Bleiben Sie gesund! Ihr Bitzilla-Team!