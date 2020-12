4. Dezember: Adoración al Niño Jesus

Ochsenhausen (sz) - Mit „Adoración al Niño Jesus“ öffnet sich am 4. Dezember bereits das sechste Türchen des musikalischen Advenstskalenders der Landesakademie Ochsenhausen.

„Alle Sterne haben heut mit ihrem Glanz den Himmel erhellt, in den Armen von Maria liegt das Kind, der Retter der Welt. Alleluja, alleluja, singt für Jesus und Maria.“ So lautet die deutsche Übersetzung des Liedes Adoración al Niño Jesus, einem traditionellen Weihnachtslied aus Bolivien. Die zweite Strophe berichtet von einem Strahlen und Funkeln, „wie von Kristallen“, das die dunkle Nacht erhellt. Es erklingt eine Bearbeitung für gemischten Chor von John Høybye, die 2020 für „Chorsissimo Christmas“ entstanden ist, gesungen vom Jugendchor VoiceLab, am Klavier begleitet von Julius von Lorentz.