3TälerPass-Saisonkarte – Dein grenzenloses Skivergnügen

Die 3TälerPass-Saisonkarte ist für alle passionierten SkifahrerInnen und SnowboarderInnen die flexibelste Möglichkeit, so viele Skigebiete und Pistenkilometer wie möglich in nur einer Saison zu fahren. Dazu zählen beeindruckende Wintersportregionen wie Damüls-Mellau, Warth-Schröcken oder der Sonnenkopf im Klostertal. Natürlich gibt es auch für Familien und den Skinachwuchs ideale Skigebiete wie Laterns, Bödele oder Faschina. Alle, die auch im Winter zwischendurch gerne wandern, sind mit der Karrenseilbahn in Dornbirn bestens aufgehoben.

Online-Shop

Wer es bequem möchte, der kauft sich die 3TälerPass-Saisonkarte im Online-Shop. Hier können auch weitere Karten und Produkte, wie verschiedene Familienkarten, abzüglich aller Ermäßigungen, und die 3TälerPass-Jahreskarte gekauft werden.

Ermäßigungen für die ganze Familie

Erwachsene erhalten die 3TälerPass-Saisonkarte im Vorverkauf bis 18.12.2022 bereits ab 559 Euro. Ermäßigungen für Senioren, Jugendliche, Kinder sowie Besitzer eines Vorarlberger oder Tiroler Familienpasses runden das Saisonkarten-Angebot ab. Volksschüler fahren heuer ab unschlagbaren 182 Euro. Senioren bezahlen ab 476 Euro und Jugendliche kommen schon ab 362 Euro in den Genuss eines vielfältigen Pistenvergnügen. Selbstverständlich gibt es auch für Auszubildende und Studenten ermäßigte Tarife. Die Familiensaisonkarte gibt’s bereits ab 691 Euro. Bei drei Kindern in einer Familie fährt das dritte Kind übrigens gratis, wenn Mama, Papa und die beiden anderen Kinder eine Karte gekauft haben.

Jetzt im Vorverkauf sichern

Die 3TälerPass-Saisonkarte ist im 3Täler-Informations- und Verkaufsbüro in Egg (Tel. +43 5512 2365-30), im Internet unter www.3taeler.at, bei den Tourismusbüros im Bregenzerwald sowie bei den beteiligten Bergbahngesellschaften erhältlich. Im Vorverkauf ist die 3TälerPass-Saisonkarte bis 18.12.2022 noch günstiger. Weitere Informationen zu den geöffneten Skigebieten, Preisen, Vorverkaufsstellen und Ermäßigungen finden Sie auf unserer Website.

Dein grenzenloses Skivergnügen

39 Skigebiete

181 Anlagen

436 Pistenkilometer

Vergünstigungen bei Ski Arlberg und am Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher

inklusive Ausflugsbahn Karrenseilbahn in Dornbirn

3TälerPass-Jahreskarte für das Ganzjahres-Bergvergnügen

Auch im Online-Shop erhältlich