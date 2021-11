3 Täler Pass-Saisonkarte – Vorarlbergs grenzenloses Skivergnügen

Grenzenloses Skivergnügen

Wer in Vorarlberg das perfekte, flexible Skivergnügen sucht, dem eröffnet die 3TälerPass-Saisonkarte die schönsten Berge und Skipisten in Vorarlberg und dem angrenzenden Allgäu. 39 Skigebiete warten mit insgesamt 436 Pistenkilometern auf alle Wintersportbegeisterten.

Mit der 3TälerPass-Saisonkarte fahren passionierte Skifahrer und Snowboarder in den beeindruckenden Wintersportregionen von Damüls-Mellau, Warth-Schröcken oder Sonnenkopf. Dem Skinachwuchs stehen Skigebiete in der Nähe der Ballungszentren zur Verfügung – wie Laterns, Bödele oder Faschina. Und wer auch im Winter gerne wandert, ist mit der Karrenseilbahn in Dornbirn bestens aufgehoben.

Jetzt im Vorverkauf sichern

Die 3TälerPass-Saisonkarte ist im 3Täler-Informations- und Verkaufsbüro in Egg (Tel. +43 5512 2365-30), im Internet unter www.3taeler.at, bei den Tourismusbüros im Bregenzerwald sowie bei den beteiligten Bergbahngesellschaften erhältlich. Im Vorverkauf bis 12.12.2021 sind die 3TälerPass-Saisonkarte und die beliebte 3TälerPass-Jahreskarte für das Ganzjahres- Freizeitvergnügen noch günstiger. Weitere Informationen zu den geöffneten Skigebieten, Preisen, Vorverkaufsstellen und Ermäßigungen finden Sie auf unserer Website.

Verlängerung Jahreskarten-Vorverkauf

Aufgrund der verspäteten Veröffentlichung der Verordnung und entstandenen Unsicherheit wird derVorverkauf der 3TälerPass-Jahreskarte verlängert. Somit gibt es die Jahreskarte noch bis zum 14.11.2021 zum günstigeren Vorverkaufstarif.

Vorarlbergs grenzenloses Bergerlebnis

39 Skigebiete

181 Anlagen

436 Pistenkilometer

Vergünstigungen bei Ski Arlberg und am Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher

inklusive Ausflugsbahn Karrenseilbahn in Dornbirn

3TälerPass-Jahreskarte für das Ganzjahres-Bergvergnügen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!