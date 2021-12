3G-Regel im Bus: Mitfahrer ohne Impf- und Testnachweis unterwegs

Die Lindauer Polizei und Kontrolleure überprüfen, ob sich Fahrgäste in den Bussen an die 3G-Regel halten. Am Montag erwischen sie zwei illegale Mitfahrer. Die müssen ihren Weg dann zu Fuß fortsetzen – für einen Fahrgast folgt daraus eine Anzeige.

Bei einem 33-jährigen Mann stellte die Polizei am Montag im Lindauer Stadtbus fest, dass er keinen Impf- oder Testnachweis dabei hat. Laut Polizei sagte der Mann, dass er nicht geimpft sei und auch keinen Test vor der Fahrt gemacht habe.

Die Beamten schickten ihn daraufhin aus dem Bus, nahmen seine Personalien auf und übermittelte ihn an das Landratsamt Lindau für die Erstellung einer Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten.

Verwarnungsgeld wegen fehlendem Nachweis

Auch eine 46-Jährige, die im Stadtbus kontrolliert wurde, hatte keinen Testnachweis dabei. Sie war laut Polizei nur einmal geimpft und habe vergessen vor der Fahrt einen Test zu machen. Die Polizei mahnte sie mit einem Verwarnungsgeld ab. Sie Frau habe auch direkt gezahlte. Auch sie musste ihre Fahrt abbrechen und zu Fuß weiterlaufen.