3G-Regel gilt auch für Besucher der Stadtverwaltung

Am gestrigen Mittwoch, 24. November, sind aufgrund der Pandemielage neue Bestimmungen für Arbeitgeber in Kraft getreten: Am Arbeitsplatz jetzt die 3G-Regel. Nicht nur die Beschäftigen der Stadtverwaltung sind davon betroffen, sondern auch die Besucher.

Das Rathaus, das städtische Bürgerbüro und die weiteren Dienststellen der Stadtverwaltung – etwa die Stadtbücherei, das Stadtarchiv und die Tourist-Information sowie der Baubetriebshof – können deshalb nur noch von geimpften, genesenen oder tagesaktuell getesteten Personen besucht werden. „Liebe Besucher unserer städtischen Dienststellen. Ich bitte um Verständnis, dass unsere städtischen Mitarbeiter nach Ihren Nachweisen fragen und diese auch kontrollieren werden“, erklärt Bürgermeister Matthias Henne. „Dies dient Ihrer Sicherheit, genauso wie der Sicherheit unserer Mitarbeitenden. Vielen Dank.“