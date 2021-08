39 junge Segler tummeln sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Pause im Jahr 2020 war es dieses Jahr endlich wieder so weit, und die Kinder- und Jugendsegelkurswoche des Marine Verein Wangen konnte stattfinden. So tummelten sich vom 01.08. bis zum 08.08. insgesamt 39 junge Segler auf dem Ellerazhofer Weiher. Dabei kam uns das sehr durchwachsene Sommerwetter eher zugute, denn die Woche war mit viel Wind und angenehmen Temperaturen gesegnet.

Ob im Optimist, auf dem Volksboot oder auf der sportlichen Jolle Laser hatte so jede Altersgruppe ihren Spaß und viel Action auf dem Wasser. Dennoch durften ab und an Theorieeinheiten und Knotenübungen natürlich nicht fehlen. Ließ der Wind nach, waren Kenterübungen und Mehrkämpfe aus Wasserspielen, Geschicklichkeit und Sportübungen ein Highlight.

Die diesjährige Segelkurswoche brachte jedoch auch zwei größere Änderungen mit sich. Zum einen ergänzten erstmals unsere neuen und sportlicheren Schulungsboote der Klasse RS Quest den Segelkurs, was für mehr Abwechslung und Spaß sorgte. Zum anderen veränderten natürlich die Beschränkungen der CoronaVO die Art, wie wir unseren Segelkurs abhalten konnten. Nach reiflicher Planung im Vorfeld, fand der Kurs statt in einem fünftägigen Block daher in zwei getrennten viertägigen Blöcken statt. So konnten die Maßnahmen bestmöglich umgesetzt werden, ohne den Spaß der Kinder und Jugendlichen zu sehr zu beeinträchtigen. Die Planung und Organisation der Segelkurse wurde wie üblich durch die Jugendgruppe unter Leitung des Jugendrat bewerkstelligt.

Für weitere Informationen zum Verein und den Aktivitäten: www.mvw1926.de