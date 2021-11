38-Jährige kollidiert bei Schlier mit Mercedes-Benz und verletzt sich schwer

Mutmaßlich nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten hat eine 38-jährige VW-Fahrerin am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der L 317. In der Folge kollidierte die Frau laut Polizeiangaben etwa auf Höhe des dortigen Kieswerks mit dem Mercedes-Benz eines entgegenkommenden 68-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin schwer, der 68-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 35 000 Euro.