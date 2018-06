38-Jährige bei Unfall verletzt

Biberach (sz) - Unerlaubtes Abbiegen an einer Kreuzung hat am Sonntag zu einem Unfall in Biberach geführt. Das berichtet die Polizei. Gegen 0.10 Uhr wurden die Beamten an die Kreuzung Kolpingstraße/Ecke Waldseer Straße gerufen. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer war dort verbotenerweise aus der Kolpingstraße nach links in die Waldseer Straße abgebogen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer ordnungsgemäß auf der Waldseer Straße fahrenden 38-jährigen Golffahrerin. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in eine Klinik gebracht. Der BMW-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20000 Euro.