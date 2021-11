375 Jahre im Kirchenchor: Westhausen ehrt langjährige Sänger

Der katholische Kirchenchor Sankt Mauritius Westhausen hat eine Reihe langjähriger Sängerinnen und Sänger für ihre Treue zur Kirchenmusik geehrt. Die ausgezeichneten Jubilare haben zusammengenommen 375 Jahre im Kirchenchor gesungen.

Eigentlich hätte der Kirchenchor am Vorabend des ersten Adventssonntags die Eucharistiefeier mit adventlichen Liedern mitgestaltet, doch alle Proben und Auftritte wurden wegen der strengen Corona-Regeln abgesagt. Auch die Cäcilienfeier des Chores konnte nicht stattfinden, soll aber nachgeholt werden, wenn es die Lage wieder zulässt. Die Ehrungen langjähriger Chormitglieder wollte man jedoch nicht verzichten. So konnte dafür ein würdiger Rahmen in der Vorabendmesse gefunden werden.

Pfarrer Matthias Reiner und Albert Klingler, der Vorsitzende des Kirchenchors, nahmen die Ehrungen im Anschluss an den Gottesdienst vor. Besondere Dankesworte galten der Chorleiterin Maria Wolf, die den Chor auf ein hohes Niveau gebracht habe, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen konnte. Albert Klingler bedauerte, dass Maria Wolf zum Jahresende aus persönlichen Gründen die Chorleitung aufgebe. Aus den Händen von Pfarrer Reiner und des stellvertretenden Vorsitzenden Michael Wigger erhielten folgende Sängerinnen und Sänger Urkunden des Cäcilienverbandes sowie Dankurkunden des Chores: Hans Holl für 20 Jahre, Rita Hanke für 25 Jahre (silbernes Ehrenzeichen), Marianne Kurz, Gisela Siller, Engelbert Ebert und Hermann Lutz (goldenes Ehrenzeichen), Anneliese Schäffler für 50 Jahre (Ehrenbrief des Bischofs und Ernennung zur Ehrensängerin), Magda Weber und Josef Dauser für 60 Jahre (Ehrenbrief des Bischofs). Mit anhaltendem Beifall drückten auch die Gottesdienstbesucher ihre Anerkennung aus.