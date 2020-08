36-Jähriger fällt mehrfach negativ auf

Ein 36-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen die Polizei in Wolpertshausen beschäftigt.

Nachdem der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2.5 Uhr häusliche Streitigkeiten in der Kirchstraße gemeldet worden waren, konnten die Beamten dort einen 36-Jährigen antreffen, der offenbar trotz absoluter Fahruntüchtigkeit mit seinem PKW zu der Anschrift gefahren war. Nach Erteilung eines Platzverweises wurde der Mann für eine Blutentnahme mit in eine Klinik genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen wurden die Beamten erneut verständigt. Da der 36-Jährige unter Missachtung des Platzverweises zur Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin zurückgekehrt war und hier offenbar so stark gegen die Türe schlug, dass diese hierdurch beschädigt wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann von der Wohnung entfernt.

Sein PKW konnte gegen 7. Uhr parkend auf einem Feldweg zwischen Unterscheffach und Reinsberg festgestellt werden. Der 36-Jährige konnte wenig später angetroffen werden. Er wurde erneut für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch richterliche Anordnung wurde er in Gewahrsam genommen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen. Die Hintergründe der Streitigkeiten werden von der Polizei ermittelt.