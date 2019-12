Wie Weihnachten in gleich mehreren Ländern klingt, haben am Samstag in Stetten beim Benefizkonzert von „Los Talismanes“ rund 350 Zuhörer im vollbesetzten Gemeindezentrum erlebt. Um Patrick Brohammer und Melanie Muñoz stimmten insgesamt zwölf Musiker in verschiedenen Facetten auf die besinnliche Zeit ein – egal ob an der Gitarre, am Klavier, Schlagzeug, an der Flöte oder mit ihren Stimmen. Lia-Salomé Brohammer verzückte das Publikum mit Ed Sheerans Welthit „Perfect“ und riss alle mit. Ohnehin bestimmten Winter und- Weihnachtssongs sowie mehrere sozialkritische Lieder das abwechslungsreiche und kurzweilige Konzert. Mit „Frosty der Schneemann“, „Der Himmel schaut zu“ oder auch „Navidad en el Campo“ lieferte „Los Talismanes“ voll ab und bescherte den Zuhörern ein vorweihnachtliches Geschenk. „Wir freuen uns, dass wir unser Talent einsetzen dürfen, um anderen zu helfen", sagte Patrick Brohammer unserer Zeitung. Der Reinerlös, der bei diesem Benefizkonzert durch Spenden gesammelt wurde, geht an den Frauen- und Kinderschutzbund.