35-Jähriger schläft Rausch auf dem Polizeirevier aus

Ein 35-Jähriger hat bis Donnerstagabend um 20 Uhr die „Gastfreundschaft“ des Polizeireviers Ellwangen genossen. Der deutlich betrunkene Mann hatte am Vormittag in einem Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße Verkaufspersonal und Passanten beleidigt und angepöbelt. Auch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte der Mann. Nachdem er sich weigerte, das Geschäft zu verlassen, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo er auf richterliche Anordnung bis zum Abend seinen Rausch ausschlafen konnte.