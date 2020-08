337 000 Kilometer unterwegs im Einsatz

Die Arbeit nimmt zu, die Überstunden auch: Die Sanitäter der Rettungswachen Lindau und Lindenberg im Landkreis Lindau sind im vergangenen Jahr insgesamt 9279-mal ausgerückt, um Erkrankte und Notfallpatienten zu versorgen. Somit mussten die Rettungskräfte im Vergleich zu 2018 1061 Einsätze mehr bewältigen, teilt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit.

Im Landkreis Lindau gibt es zwei Notarztstandorte, die das ganze Jahr rund um die Uhr besetzt sind. Der Standort im oberen Landkreis befindet sich in Lindenberg und der Standort des unteren Landkreises in Lindau. Die Notärzte rückten hierbei zu 2079 Einsätzen aus – 290 Einsätze mehr als in 2018. Des Weiteren wurden 1152 Notfalleinsätze (319 Einsätze mehr als in 2018) sowie 4574 (279 Einsätze mehr als in 2018) Krankentransporte und 1474 (173 Einsätze mehr als im Vorjahr) nicht verrechnungsfähige Einsätze geleistet.

Die gefahrenen Kilometer im Rettungsdienst sanken laut BRK-Kreisgeschäftsführer Hans-Michael Fischer geringfügig um 394 Kilometer auf insgesamt 336 616 Kilometer. Mit Notarzteinsatzfahrzeugen wurden 82 202 Kilometer, mit Rettungswagen 143 179 Kilometer und mit Krankentransportwagen 111 235 Kilometer zurückgelegt.

Gemäß öffentlich-rechtlicher Vorhaltung muss das BRK insgesamt 53 876 Stunden leisten (3898 Stunden mehr als im Vorjahr. Die tatsächlich erbrachten Personalstunden lagen im Berichtsjahr um 907,21 Stunden höher bei 54 783,21 Stunden.

Ab Oktober 2019 wurde auf der Rettungswache Lindenberg pro Woche für 24 Stunden ein NEF-Fahrer durch die Kostenträger genehmigt. Die Anzahl der Fehlzeiten aufgrund Krankheit von hauptamtlichen Mitarbeitern, Mitarbeitern im freiwilligen sozialen Jahr und Auszubildenden (NFS), lag im Berichtsjahr um 22 Krankheitstage niedriger bei 384 Arbeitstagen. Im Berichtsjahr schieden neun Mitarbeiter aus, davon sechs, die über einen Zeitvertrag beschäftigt wurden. Fünf Planstellen im Rettungsdienst des Kreisverbandes wurden adäquat nachbesetzt.

Die Einsatzleiter Rettungsdienst sind rund um die Uhr einsatzbereit und werden über die Integrierte Leitstelle Allgäu alarmiert und fahren mit einem speziell ausgestatteten Einsatzleitfahrzeug an den jeweiligen Notfallort. Für die Koordination größerer rettungsdienstlicher Ereignisse sind im Landkreis Lindau insgesamt acht Einsatzleiter Rettungsdienst (ELRD) zuständig. Der Einsatzleiter Rettungsdienst (ELRD) wurde im Berichtsjahr 2019 zu 125 Einsätzen gerufen. Das waren 29 Einsätze mehr als im Vergleichszeitraum 2018. Auf den Bereich der Rettungswache Lindau entfielen dabei 71 Einsätze (im Vorjahr waren es 38), auf den Bereich der Rettungswache Lindenberg 54 (Vorjahr 58) Einsätze.