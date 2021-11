3:2 – Ellwangen verschafft sich Polster

Am vergangenen Sonntag haben sich die Ellwanger Recken gegen SG BEG United aus Emmendingen bei Freiburg beweisen müssen. Aufgrund der Ausbildungs- und Studienmesse mussten die Ellwanger ihren gewohnten Heimspieltermin am Samstagabend um 19 Uhr abgeben und das Spiel wurde auf Sonntagnachmittag verschoben.

Unter diesen ungewohnten Bedingungen, die auch auf der Tribüne eine mit Lücken gefüllte Zuschauerschaft zur Folge hatte, fanden die Ellwanger nur schwer in das Spiel. Schnell musste man wieder einem Rückstand von mehreren Punkten hinterherrennen. Punkt für Punkt kämpfte sich die neue Aufstellung des TSV zurück ins Spiel und ermöglichte es sogar den Satz kurzzeitig zu drehen. Die Ellwanger vergaben aber, bei einem Spielstand von 24:23, den Satzball und mussten sich im ersten Satz mit 25:27 geschlagen geben. Unverändert konnte das Momentum der Aufholjagd mit in den zweiten Satz genommen werden und die Herren I aus Ellwangen führten das Spiel nun souverän an. Eine frühe Führung konnte dominant verteidigt werden und abschließend zu einem 25:18 ausgebaut werden. Vor allem die Leistung von David Lohner ist in diesem Satz hervorzuheben, die nach dem Spiel auch mit dem MVP-Titel gewürdigt werden sollte. Mit einem deutlich gewonnen Satz gleicht der TSV Ellwangen zum 1:1 aus und setzt den Spatenstich für ein vielversprechendes Spiel. Durch viel Zeitspiel und Diskussionen mit dem Schiedsrichter störten die Gäste aus Emmendingen zwar regelmäßig den Spielfluss, konnten aber den TSV auf dem falschen Fuß erwischen und fanden dadurch wieder Anschluss ins Spiel. Die BEG United zog durch eine große Unkonzentriertheit der Ellwanger uneinholbar davon. Auch ein später Zuspielerwechsel änderte nichts mehr am Ergebnis und man musste sich erneut bei einem Satzrückstand beweisen. Wie ausgewechselt starteten die Ellwanger mit viel Schwung und Motivation in den vierten Satz. Die Zuschauer bekamen eine Mannschaft, die an diesem Tag sichtbar Punkte einfahren wollte, zu sehen.

Durch absolute Überlegenheit im Block-Abwehr-Verhalten setzten die Ellwanger den BEG-Angriff stark unter Druck und ermöglichten den Gästen nahezu keine Punkte. Ohne nur einen Moment nachzulassen zogen die Ellwanger Punkt um Punkt davon. Mit gerade einmal neun Gegenpunkten entschieden die Ellwanger den so wichtigen vierten Satz für sich und setzten damit ein Zeichen für den bevorstehenden Tiebreak. Auch in dem entscheidenden fünften und letzten Satz gewannen die Ellwanger schnell die Überhand. Ausschließlich ein kurzer Aussetzer der Ellwanger Annahme ließ die Zuschauer kurz zittern und ermöglichte es den Gästen noch einmal auf zwei Punkte heranzukommen. Schnell fingen sich die Spieler der Heimmannschaft wieder und konnten tatsächlich das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden. Der TSV Ellwangen hat nun schon elf Punkte aus sieben Spielen und setzt sich damit weiter von den Abstiegsrängen ab.