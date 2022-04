31 000 Euro an Betrüger übergeben

Schon wieder ist jemand aus dem Kreis Neu-Ulm Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach einem Anruf mit geschickter Gesprächsführung bei einer 86-Jährigen übergab ihre 46 Jahre alte Tochter nahe dem Amtsgericht Neu-Ulm einem vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter 31 000 Euro. Doch dann stellte sich heraus: Sie waren auf eine Betrugsmasche hereingefallen, das Geld ist weg.

Wie die Polizei mitteilt, rief ein falscher Polizeibeamter bei der 86-Jährigen an. Er gab an, dass der Sohn der Rentnerin einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Um eine sofortige Haftstrafe abwenden zu können, müsse für den Sohn eine Kaution in Höhe von 31 000 Euro gezahlt werden.

Das Gespräch übernahm im Anschluss eine angebliche Staatsanwältin, die den Sachverhalt bestätigte. Auch die 46-jährige Tochter der 86-Jährigen, die sich bei der Mutter aufhielt, glaubte zunächst die überzeugend vorgetragene „Story“. Die 46-Jährige besorgte bei der Bank 31 000 Euro und übergab den Betrag an einen vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts Neu-Ulm. Im Nachgang kam der 46-Jährigen der Sachverhalt komisch vor. Als sich dann noch ihr Bruder meldete und angab keinen Unfall gehabt zu haben, erkannte sie, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Zuletzt waren Betrüger in der Region immer wieder erfolgreich. Schon jetzt sei bei manchen Maschen das Beutelevel des Vorjahrs erreicht, erklärt Holger Stabik, Polizeisprecher vom Präsidium Schwaben Süd/West. Zwar würden die registrierten Fallzahlen im Zusammenhang mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ im Zuständigkeitsbereich sinken: 2020 waren es noch mehr als 1100 Anrufe, 2021 nur noch rund 680. Gelinge es den Betrügern aber, das Vertrauen eines Opfers zu erschleichen, verursachten sie meist einen hohen Schaden. In sechs erfolgreichen Fällen ergaunerten sie im Jahr 2021 Beute im Wert von mehr als 340 000 Euro.

„Das ist der Hammer“, sagt Stabik. In der Öffentlichkeit würden sich Geschädigte nicht zu dem äußern wollen, was ihnen widerfahren ist. Zu groß sei oft die Scham. Doch Stabik hat kürzlich mit einem Betrugsopfer gesprochen. „Der hat das bildlich sehr gut darstellen können, wie er sich gefühlt hat: wie in einem Film. Er hat sich richtig gefühlt in seiner Handlung.“ Der Polizeisprecher warnt davor, Menschen, die Opfer wurden, mit einem Vorurteil zu belegen. Es sei unglaublich, wie Betrüger agieren. Sie sprächen zum Beispiel in regionalem Dialekt, um vertrauenswürdig rüberzukommen. Die neueste Masche sei der „Enkeltrick 2.0“. Nicht mehr über einen Anruf, sondern über Messengerdienste wie WhatsApp werde Kontakt aufgenommen.