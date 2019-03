An der jüngsten Sitzung des Abts-gmünder Gemeinderates in der Untergröninger Turnhalle haben viele Untergröninger Bürger teilgenommen. Ihr Interesse galt in erster Linie der Vergabe der Bauarbeiten für die Erschließung des Baugebietes „Brunnenhalde III“. Mit der Erschließung dieses Baugebietes sollen 31 neue attraktive Bauplätze geschaffen werden.

Der Gemeinderat hat die Bauarbeiten für rund 1,715 Millionen Euro an die Firma Reinhard Feickert aus Witzleben (Thüringen) vergeben. Die Firma sei bundesweit tätig und habe zahlreiche Referenzen auf dem ausgeschriebenen Tätigkeitsfeld, sagten Bürgermeister Armin Kiemel und Ortsbaumeister Ralf Löcher. Insgesamt hatten drei Firmen Angebote abgegeben, darunter zwei regionale. Bürgermeister Armin Kiemel bedauerte, dass keine regionale Firma den Zuschlag erhalten habe, aber nach der Vergabeverordnung hat der Zuschlag an die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erfolgen.

Als voraussichtliche Ausführungszeit war laut Ausschreibung der Baubeginn ab Anfang April 2019 vorgesehen, Baufertigstellung möglichst bis 30. Juni 2020. Kiemel geht jedoch davon aus, dass die beauftragte Firma, sofern alles gut läuft, bis zum Jahresende 2019 fertig sein und die Arbeiten mit einem festen, lokal untergebrachten Bautrupp zügig ausführen will.

Ein großer finanzeiller Kraftakt

Das Vorhaben sei ein gewaltiger finanzieller Kraftakt für die Gemeinde, sagte Kiemel. In den nächsten Tagen soll der Bauplatzpreis festgelegt werden. Kiemel sagte, er hoffe, dass man die ursprünglich angedachten 99 Euro pro Quadratmeter halten könne. Er rechnet mit rund zwei Millionen Euro Gesamtkosten einschließlich aller Nebenkosten.

Ortsvorsteher Thomas Bacher bedauerte, dass kein regionaler Bieter zum Zuge gekommen sei. Gemeinderat Wilfried Horlacher sprach dennoch von einem Freudentag für Untergröningen. Die anwesenden Untergröninger Zuhörer bedachten die einstimmige Entscheidung des Gemeinderats mit Beifall.

Bedingt durch die Zusage der Telekom, dass diese die Glasfaseranschlüsse im Baugebiet Brunnenhalde selbst verlegen wird, spart die Gemeinde rund 80 000 Euro ein. Die Reduzierung des Leistungsumfanges wurde bei den Angeboten der Mitbewerber geprüft, dadurch hat sich jedoch keine Verschiebung der Bieterreihenfolge ergeben.

Sehr positiv ist die Schlussabrechnung der Erschließung des Baugebietes „Gewerbegebiet Brunnenbergstraße“ in Pommertsweiler ausgefallen. In der Kostenplanung waren dafür rund 753 000 Euro vorgesehen, rund 559 000 Euro wurden investiert, so dass letztendlich rund 194 000 Euro eingespart werden konnten. Das Gewerbegebiet ist bereits vollständig bebaut.

Ortsvorsteher Egon Ocker erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die dort ansässige Firma Haas Maschinen sich bereits Gedanken über eine Ausweitung mache und hier Handlungsbedarf für die Erweiterung des Gewerbegebietes bestehe.